Mercedes-Benz готовит новаторский концепт-кар

С помощью концепта Mercedes-Benz намерен переосмыслить понятия «экологически безопасной современной роскоши». Немецкий производитель намекает на инновационные технологические решения и продвинутые мультимедийные возможности, которые станут «эталоном мобильности будущего», но никаких деталей пока не сообщает.
Не исключено, что основой для шоу-кара станет электрический седан Vision EQS, представленный в сентябре этого года. Такой автомобиль появится в виде товарной модели и станет батарейной альтернативой традиционному S-Class. Главная особенность Vision EQS — фары Digital Light с вращающими голографическими линзами. Они создают объемный эффект, благодаря которому кажется, будто оптика «плавает» в пространстве.
В движение Vision EQS приводит пара электромоторов суммарной отдачей 476 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. Заявленный запас хода — 700 силомеров, а время разгона с нуля до ста — 4,5 секунды. Батарею на 100 киловатт-часов можно подключить к 350-киловаттной зарядке и за 20 минут наполнить до 80 процентов.