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10:52

Mercedes-Benz готовит новаторский концепт-кар

Его покажут на выставке CES в Лас-Вегасе

Mercedes-Benz Vision EQS
Алексей Носаченко
На выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе компания Mercedes-Benz покажет новый концепт-кар. Его описывают как «новаторский» и «вдохновленный одним из самых инновационных брендов индустрии развлечений».

С помощью концепта Mercedes-Benz намерен переосмыслить понятия «экологически безопасной современной роскоши». Немецкий производитель намекает на инновационные технологические решения и продвинутые мультимедийные возможности, которые станут «эталоном мобильности будущего», но никаких деталей пока не сообщает.

Не исключено, что основой для шоу-кара станет электрический седан Vision EQS, представленный в сентябре этого года. Такой автомобиль появится в виде товарной модели и станет батарейной альтернативой традиционному S-Class. Главная особенность Vision EQS — фары Digital Light с вращающими голографическими линзами. Они создают объемный эффект, благодаря которому кажется, будто оптика «плавает» в пространстве.

В движение Vision EQS приводит пара электромоторов суммарной отдачей 476 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. Заявленный запас хода — 700 силомеров, а время разгона с нуля до ста — 4,5 секунды. Батарею на 100 киловатт-часов можно подключить к 350-киловаттной зарядке и за 20 минут наполнить до 80 процентов.