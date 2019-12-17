Mercedes-Benz готовит новаторский концепт-кар

С помощью концепта Mercedes-Benz намерен переосмыслить понятия «экологически безопасной современной роскоши». Немецкий производитель намекает на инновационные технологические решения и продвинутые мультимедийные возможности, которые станут «эталоном мобильности будущего», но никаких деталей пока не сообщает.

Не исключено, что основой для шоу-кара станет электрический седан Vision EQS, представленный в сентябре этого года. Такой автомобиль появится в виде товарной модели и станет батарейной альтернативой традиционному S-Class. Главная особенность Vision EQS — фары Digital Light с вращающими голографическими линзами. Они создают объемный эффект, благодаря которому кажется, будто оптика «плавает» в пространстве.