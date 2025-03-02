Mercedes-Benz уволит каждого седьмого сотрудника в Китае

Mercedes-Benz уволит каждого седьмого сотрудника в КитаеНемецкая фирма входит в режим жесткой экономии средств
В своём отчёте Mercedes-Benz упомянула о цели сократить производственные затраты на 10% к 2027 году, закрыть неэффективные заводы, загрузить существующие предприятия и оптимизировать цепочку поставок. Однако точные цифры работников, попадающих под сокращения, называть не стали. По оценкам журналистов, во всём мире потеряют работу до 20 тысяч человек.
В 2024 году показатели Mercedes-Benz снизились: выручка упала на 4,5%, а прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) обвалилась на 31%. В Китае и Германии показатели хуже среднемировых: в Поднебесной выручка упала на 8,5%, в ФРГ — на 12%. В 2025 году акционеры не ожидают разворота ситуации. Продажи автомобилей тоже в минусе: в мировом исчислении на три процента, по китайскому рынку — на 6,7%.
Сокращение 15% китайских сотрудников означает, что Mercedes-Benz попрощается с каждым седьмым работником. По данным Bloomberg, в первую очередь сократят финансовых управляющих и продавцов. Китайские журналисты утверждают, что увольнения уже начались, а с сотрудниками со срочными договорами не стали продлевать контракты.