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Опубликовано 02 марта 2025, 21:34
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Mercedes-Benz уволит каждого седьмого сотрудника в Китае

Немецкая фирма входит в режим жесткой экономии средств
Mercedes-Benz уволит каждого седьмого сотрудника в Китае. Представитель марки подтвердил журналистам, что в условиях сложной рыночной среды и трансформации автомобильной промышленности возникла необходимость коррекции бизнеса. Упорядочение бизнес-процессов и организационной структуры означает оптимизацию и сокращение предприятий, поэтому повлияет на некоторых сотрудников. По данным The Paper, в Китае Mercedes-Benz сократит до 15% персонала.
Mercedes-Benz уволит каждого седьмого сотрудника в Китае
© Mercedes-Benz
Сергей Ильин

В своём отчёте Mercedes-Benz упомянула о цели сократить производственные затраты на 10% к 2027 году, закрыть неэффективные заводы, загрузить существующие предприятия и оптимизировать цепочку поставок. Однако точные цифры работников, попадающих под сокращения, называть не стали. По оценкам журналистов, во всём мире потеряют работу до 20 тысяч человек.

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В 2024 году показатели Mercedes-Benz снизились: выручка упала на 4,5%, а прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) обвалилась на 31%. В Китае и Германии показатели хуже среднемировых: в Поднебесной выручка упала на 8,5%, в ФРГ — на 12%. В 2025 году акционеры не ожидают разворота ситуации. Продажи автомобилей тоже в минусе: в мировом исчислении на три процента, по китайскому рынку — на 6,7%.

Сокращение 15% китайских сотрудников означает, что Mercedes-Benz попрощается с каждым седьмым работником. По данным Bloomberg, в первую очередь сократят финансовых управляющих и продавцов. Китайские журналисты утверждают, что увольнения уже начались, а с сотрудниками со срочными договорами не стали продлевать контракты.

Источник:The Paper
Автор:Сергей Ильин
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#Mercedes-Benz