Mercedes-Benz уволит каждого седьмого сотрудника в Китае

В 2024 году показатели Mercedes-Benz снизились: выручка упала на 4,5%, а прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) обвалилась на 31%. В Китае и Германии показатели хуже среднемировых: в Поднебесной выручка упала на 8,5%, в ФРГ — на 12%. В 2025 году акционеры не ожидают разворота ситуации. Продажи автомобилей тоже в минусе: в мировом исчислении на три процента, по китайскому рынку — на 6,7%.