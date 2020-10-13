Из электрического Mercedes-Benz EQC сделали суровый внедорожник

За основу инженеры взяли стандартный EQC 400 4Matic, причём его силовую установку оставили нетронутой. Кроссовер приводится в движение двумя электромоторами – по одному на передней и задней оси. Суммарная отдача составляет 408 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент – 765 Нм. Двигатели питаются от литий-ионных аккумуляторов ёмкостью 80 киловатт-часов, расположенных под полом.

Основные изменения коснулись независимой подвески автомобиля, в которую установили новые амортизаторы и рычаги. Клиренс автомобиля увеличился на 151 миллиметр — до 293 миллиметров, что на 58 миллиметров больше, чем у стандартного G-Class. Угол въезда вырос на 11,2 градуса до 31,8 градуса, а угол съезда – с 13 градусов до 33 градусов. Вброд EQC-внедорожник способен преодолевать водные преграды глубиной до 400 миллиметров.