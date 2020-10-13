Из электрического Mercedes-Benz EQC сделали суровый внедорожник

За основу инженеры взяли стандартный EQC 400 4Matic, причём его силовую установку оставили нетронутой. Кроссовер приводится в движение двумя электромоторами – по одному на передней и задней оси. Суммарная отдача составляет 408 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент – 765 Нм. Двигатели питаются от литий-ионных аккумуляторов ёмкостью 80 киловатт-часов, расположенных под полом.
Основные изменения коснулись независимой подвески автомобиля, в которую установили новые амортизаторы и рычаги. Клиренс автомобиля увеличился на 151 миллиметр — до 293 миллиметров, что на 58 миллиметров больше, чем у стандартного G-Class. Угол въезда вырос на 11,2 градуса до 31,8 градуса, а угол съезда – с 13 градусов до 33 градусов. Вброд EQC-внедорожник способен преодолевать водные преграды глубиной до 400 миллиметров.
Фото: CarAdvice
Другие модификации включают расширенную колею и увеличенную почти на 200 миллиметров ширину, дополнительную защиту днища, а также позаимствованные у старого R-Class 20-дюймовые колёсные диски, обутые в покрышки Cooper Zeon. Выступающие колёса пришлось прикрыть новыми пластиковыми арками, изготовленными специально для прототипа.
Кроме этого, электрокроссовер получил два новых режима езды дополнительно к пяти стандартным – Offroad и Offroad Plus. Эберле и его команда доработали электронику и сгладили отклик мотора на нажатие педали газа, благодаря чему управление на бездорожье и при недостаточном сцеплении стало более «чувствительным».
Фото: CarAdvice
«Несмотря на тренд перехода на электротягу, традиционные оффроудеры всё ещё пользуются большим спросом. Нашей целью было соединить в одном автомобиле лучшее от двух миров – полностью электрическую силовую установку и настоящий внедорожный потенциал», – сказал Эберле о новом прототипе.
Будет ли запущен Mercedes-Benz EQC 4x4² в производство, неизвестно. Экстремальный G500 4x4², дебютировавший в статусе концепта, всё же вышел в мелкую серию, однако представленный два года назад универсал Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 4x4² пока остаётся уникальным экземпляром.