11:21

Из электрического Mercedes-Benz EQC сделали суровый внедорожник

Оффроуд-версия пока существует в единственном экземпляре

Mercedes-Benz EQC 4x4² © CarAdvice
Мария Евдокимова
Небольшая команда инженеров Mercedes-Benz под руководством Юргена Эберле представила прототип электрического кроссовера Mercedes-Benz EQC, подготовленного к суровому бездорожью. Экспериментальный автомобиль получил название Mercedes-Benz EQC 4x4².

За основу инженеры взяли стандартный EQC 400 4Matic, причём его силовую установку оставили нетронутой. Кроссовер приводится в движение двумя электромоторами – по одному на передней и задней оси. Суммарная отдача составляет 408 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент – 765 Нм. Двигатели питаются от литий-ионных аккумуляторов ёмкостью 80 киловатт-часов, расположенных под полом.

Основные изменения коснулись независимой подвески автомобиля, в которую установили новые амортизаторы и рычаги. Клиренс автомобиля увеличился на 151 миллиметр — до 293 миллиметров, что на 58 миллиметров больше, чем у стандартного G-Class. Угол въезда вырос на 11,2 градуса до 31,8 градуса, а угол съезда – с 13 градусов до 33 градусов. Вброд EQC-внедорожник способен преодолевать водные преграды глубиной до 400 миллиметров.

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Mercedes-Benz EQC 4x4²

Фото: CarAdvice

Mercedes-Benz раскрыл первый электрический кроссовер

Другие модификации включают расширенную колею и увеличенную почти на 200 миллиметров ширину, дополнительную защиту днища, а также позаимствованные у старого R-Class 20-дюймовые колёсные диски, обутые в покрышки Cooper Zeon. Выступающие колёса пришлось прикрыть новыми пластиковыми арками, изготовленными специально для прототипа.

Кроме этого, электрокроссовер получил два новых режима езды дополнительно к пяти стандартным – Offroad и Offroad Plus. Эберле и его команда доработали электронику и сгладили отклик мотора на нажатие педали газа, благодаря чему управление на бездорожье и при недостаточном сцеплении стало более «чувствительным».

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Mercedes-Benz EQC 4x4²

Фото: CarAdvice

«Несмотря на тренд перехода на электротягу, традиционные оффроудеры всё ещё пользуются большим спросом. Нашей целью было соединить в одном автомобиле лучшее от двух миров – полностью электрическую силовую установку и настоящий внедорожный потенциал», – сказал Эберле о новом прототипе.

Будет ли запущен Mercedes-Benz EQC 4x4² в производство, неизвестно. Экстремальный G500 4x4², дебютировавший в статусе концепта, всё же вышел в мелкую серию, однако представленный два года назад универсал Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 4x4² пока остаётся уникальным экземпляром.

Источник: Autocar