Видео: электрический Mercedes-Benz испытывают в условиях горного бездорожья

Испытывать Mercedes-Benz EQC 4x4² специалисты отправились в горы недалеко от города Бардонеккья на севере страны. Трасса известна непростыми дорожными и погодными условиями. Дорога состоит из опасных поворотов, заснеженных участков и крутых склонов. Однако, несмотря на рискованный выбор, прототип электровнедорожника успешно справился с потавленной задачей. EQC 4x4² проехал по всем покрытиям: от сухового асфальта, до гравийного участка и заснеженных крутых склонов.

Прототип электровнедоржника базируется на архитектуре EQC, на которой построен серийный кроссовер Mercedes-Benz EQC 400 4Matic. В то же время концепт-кар является преемником предыдущего прототипа компании – внедорожника E 400 All-Terrain. Однако, в отличие от него, дорожный просвет EQC 4x4² больше на 200 миллиметров, благодаря чему экспериментальная модель может пересекать брод глубиной до 400 миллиметров. А увеличенный до 24,2 градусов угол поворота и 20-дюймовые внедорожные покрышки еще больше развивают возможности автомобиля.