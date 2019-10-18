В России построили Mercedes-Benz GLE, который не боится грязи

Новинка получила доработанный тюнерами обвес, который включает новые бамперы и пороги, выкрашенные в яркий желтый цвет. Кроме того, GLE Coupe обзавелся лебедкой и резиной для серьезного внедорожья, а на крыше появился блок со светодиодной лентой и полупрожекторами. О начинке автомобиля в TopCar пока не рассказали.
Несмотря на суровый внешний вид, в ралли-марафонах и других спортивных мероприятиях внедорожник вряд ли будет участвовать. По словам его создателей, Inferno 4×4² разрабатывался в качестве шоу-кара и будет выставляться на автомобильных выставках и тюнинг-шоу.
Что же касается нового Mercedes-Benz GLE Coupe, то он доберется до российских дилеров в первом квартале 2020 года.
У TopCar можно заказать аэродинамический комплект Inferno для GLE Coupe. За вариант без углепластиковых элементов он стоит 903 тысячи рублей, а с ними — 1 118 000 рублей.