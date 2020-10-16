Российские Mercedes-Benz отправили в ремонт из-за проблем с подвеской

У автомобилей обнаружилась проблема с подвеской. На сайте ведомства сообщается, что уплотнение штока поршня в амортизаторах может не соответствовать требованиям к усталостной прочности. В сервисных центрах Mercedes-Benz дефектные амортизаторы бесплатно заменят на новые.

Владельцев отозванных автомобилей пригласят в сервис по телефону или электронной почте. Список VIN-номеров GLE, которых коснулась акция, опубликован Росстандартом.

За нынешний год Mercedes-Benz отозвал российские автомобили уже в 33-й раз. Предыдущая акция была согласована накануне и затронула 92 экземпляра A-Class, B-Class и CLA, направленные в ремонт для проверки герметичности подводящего маслопровода турбокомпрессора.