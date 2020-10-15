У российских Mercedes-Benz нашли очередной дефект

Автомобили направят в ремонт для проверки и замены подводящего маслопровода турбокомпрессора, который может быть негерметичным. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев. Проверить, попадает ли машина под отзыв, можно по списку VIN-номеров, опубликованному на сайте ведомства.

За девять месяцев 2020 года Mercedes-Benz стал рекордсменом по количеству проведённых отзывных кампаний в России – Росстандарт согласовал уже более трёх десятков программ. Последний отзыв, объявленный 12 октября, затронул 204 минивэна Mercedes-Benz Vito. Передний бампер модели не соответствовал законодательным требованиям по защите пешеходов.