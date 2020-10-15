12:22

У российских Mercedes-Benz нашли очередной дефект

Немецкий автопроизводитель снова отзывает автомобили, проданные в России

Mercedes-Benz A-Class © Mercedes-Benz
Лиза Будрина
Росстандарт согласовал очередной отзыв автомобилей Mercedes-Benz. На этот раз дефект обнаружили у 92 экземпляров A-Class, B-Class и CLA, которые были проданы в России в период с октября по декабрь 2019 года.

Автомобили направят в ремонт для проверки и замены подводящего маслопровода турбокомпрессора, который может быть негерметичным. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев. Проверить, попадает ли машина под отзыв, можно по списку VIN-номеров, опубликованному на сайте ведомства.

За девять месяцев 2020 года Mercedes-Benz стал рекордсменом по количеству проведённых отзывных кампаний в России Росстандарт согласовал уже более трёх десятков программ. Последний отзыв, объявленный 12 октября, затронул 204 минивэна Mercedes-Benz Vito. Передний бампер модели не соответствовал законодательным требованиям по защите пешеходов.

За прошлый год Росстандарт согласовал 139 отзывов, в рамках которых починили почти 650 тысяч машин. В частности, масштабную кампанию проводил «АвтоВАЗ» тогда в ремонт направили 94 615 экземпляров XRay из-за несоответствия вала электроусилителя рулевого управления.

Источник: Росстандарт