В ближайшие месяцы немецкая компания запустит гибриды нового поколения

Пульс

Mercedes-Benz прекратил производство подзаряжаемых гибридов

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22 июня 2018

Mercedes-Benz прекратил производство подзаряжаемых гибридов — сообщает британское издание Autocar. Это относится к машинам C-класса, E-класса, S-класса и кроссоверам GLE. Уже в ближайшие месяцы им на смены придут машины с гибридными силовыми установками так называемого «третьего поколения».

[Дизельный Mercedes-Benz E 220 d против конкурентов](https://motor.ru/testdrives/dieseltest.htm)

Дизельный Mercedes-Benz E 220 d против конкурентов

Все новые гибриды выйдут под новым «электрическим» суб-брендом Meredes-EQ. Силовая установка так называемого «третьего поколения» включает в себя новую девятиступенчатую автоматическую коробку передач, объединенную в едином блоке со сцеплением и электромотором.

Мощность электрического мотора составляет 121 лошадиную силу. Без включения двигателя внутреннего сгорания машины смогут развить скорость до 140 километров в час (против 130 километров в час сейчас). При этом запас хода на электротяге должен вырасти до 50 километров

По словам официальных представителей концерна Daimler, первым появится гибридный вариант S-класса. Седан S560e с шестицилиндровым бензиновым турбомотором придет на смену модели S500e. Его продажи начнутся ближайшей осенью.

[За рулем обновленного Mercedes-Benz S-класса: главное](https://motor.ru/testdrives/sklasse.htm)

За рулем обновленного Mercedes-Benz S-класса: главное

Затем последует сразу две гибридные версии E-класса — с бензиновым и дизельным двигателями с четырьмя цилиндрами. Первые покупатели получат их до конца года. Весной 2019 года появится гибридный вариант C-класса c дизелем. А вскоре после этого Mercedes выпустит и младшую модель в линейке гибридов — хэтчбек A-класса.

В отличие от легковых моделей, кроссовер GLE в этом году сменит поколение. Так что новую гибридную силовую установку получит уже абсолютно новая машина. Журналисты Autocar предполагают, что кроссовер получит шестицилиндровый мотор с гибридной «начинкой» от S-класса, и такая машина будет называться GLE 560e.

Сейчас Mercedes-Benz предлагает свои гибриды и российским покупателям — правда, только седаны E 350 e (от 4 000 000 рублей) и кроссоверы GLC 350 e (от 4 200 000 рублей)

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