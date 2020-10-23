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Светящийся логотип Mercedes-Benz может привести к ДТП

Автопроизводитель вынужден отозвать почти 13 тысяч автомобилей

Логотип Mercedes-Benz с подсветкой © Mercedes-Benz
Лиза Будрина
Компания Mercedes-Benz отзывает 12 799 экземпляров GLE и GLS, оборудованных логотипом с подсветкой и проданных на рынке США. Оказалась, что эта опция увеличивает риск попасть в ДТП: светящаяся трёхлучевая звезда на радиаторной решётке грозит проблемами с проводкой, из-за которых могут возникнуть неполадки, в частности, с гидроусилителем руля.

Как сообщает Autoblog со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA), в ремонт направят 9642 экземпляра GLE и 3157 GLS, которые были произведены на заводе Mercedes-Benz в Алабаме в период с 8 декабря 2018 года по 6 февраля 2020 года. На этих автомобилях были установлены логотипы с подсветкой — в США эта опция стоит 500 долларов (38 тысяч рублей по нынешнему курсу).

В самой компании заявили, что изучают неисправность на указанных моделях с декабря 2019 года, а также подчеркнули, что до сих пор не было зарегистрировано ни одной аварии с пострадавшими или погибшими, причиной которой стал бы светящийся логотип.

Тест нового Mercedes-Benz GLE

Mercedes-Benz не единственный автопроизводитель, который столкнулся с проблемами из-за подверчивающегося логотипа. Неделей ранее стало известно, что Rolls-Royce вынужден отказаться от статуэтки «Духа экстаза» с подсветкой (в Великобритании доплата за эту опцию составляет 3,5 тысячи фунтов стерлингов или 350 тысяч рублей).

Причина этого новые стандарты безопасности, которые начали действовать на территории Евросоюза. Правилами запрещается устанавливать светящиеся декоративные элементы на переднюю часть кузова автомобиля.

Источник: Autoblog