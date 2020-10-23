Светящийся логотип Mercedes-Benz может привести к ДТП

Как сообщает Autoblog со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA), в ремонт направят 9642 экземпляра GLE и 3157 – GLS, которые были произведены на заводе Mercedes-Benz в Алабаме в период с 8 декабря 2018 года по 6 февраля 2020 года. На этих автомобилях были установлены логотипы с подсветкой — в США эта опция стоит 500 долларов (38 тысяч рублей по нынешнему курсу).

В самой компании заявили, что изучают неисправность на указанных моделях с декабря 2019 года, а также подчеркнули, что до сих пор не было зарегистрировано ни одной аварии с пострадавшими или погибшими, причиной которой стал бы светящийся логотип.