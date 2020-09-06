Глава Daimler намекнул на разработку электрокара под брендом Maybach

В интервью с Bloomberg председатель правления Daimler Ола Каллениус отметил нереализованный потенциал суббренда Maybach, сказав, что «с Maybach можно сделать больше».
Решение расширить линейку электрокаров Mercedes-Benz EQS за счёт ультрароскошной версии было бы логичным, ведь Daimler позиционирует новинку, как «электрический S-Class». Вдобавок, подтверждено, что именно EQS первым среди «батарейных» Mercedes-Benz обзаведётся AMG-версией.
Технических ограничений для выпуска Mercedes-Maybach EQS нет: известно, что салон электрокара окажется просторнее, чем у S-Класса с традиционными моторами, двухмоторная силовая установка обеспечит достаточную мощность, а новая батарея позволит добиться рекордной автономности.
Расширение линейки Mercedes-Maybach не противоречит плану Олы Каллениуса по улучшению финансовых показателей Daimler, ведь модели суббренда — одни из самых маржинальных в концерне. Кроме того, электрический Maybach может стать хитом в Китае — на важнейшем рынке для Mercedes-Benz.
Впрочем, ни в этом, ни в следующем году «батарейный» Mercedes-Maybach не появится: 20 ноября на автосалоне в китайском Гуанчжоу дебютирует бензиновая версия с полным приводом и мотором V12, «обычный» EQS рассекретят в 2021 году, а версии электромобиля под суббрендами AMG и Maybach пополнят гамму не раньше 2022 года.