Глава Daimler намекнул на разработку электрокара под брендом Maybach

В интервью с Bloomberg председатель правления Daimler Ола Каллениус отметил нереализованный потенциал суббренда Maybach, сказав, что «с Maybach можно сделать больше».

Решение расширить линейку электрокаров Mercedes-Benz EQS за счёт ультрароскошной версии было бы логичным, ведь Daimler позиционирует новинку, как «электрический S-Class». Вдобавок, подтверждено, что именно EQS первым среди «батарейных» Mercedes-Benz обзаведётся AMG-версией.

Технических ограничений для выпуска Mercedes-Maybach EQS нет: известно, что салон электрокара окажется просторнее, чем у S-Класса с традиционными моторами, двухмоторная силовая установка обеспечит достаточную мощность, а новая батарея позволит добиться рекордной автономности.