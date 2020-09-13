Mercedes-Benz проиграл патентный спор ещё одной компании

В середине августа финская компания Nokia выиграла в Германии судебное разбирательство по делу о незаконном использовании запатентованных технологий в автомобилях марки Mercedes-Benz. После этого финны потребовали процент с каждого проданного «Мерседеса», а если автопроизводитель не согласится на это условие, то автомобили Mercedes-Benz могут просто запретить к продаже в Германии. Представители концерна заявили, что намерены обжаловать решение суда и назвали перспективу запрета продаж «маловероятной».