Mercedes отзывает тысячи автомобилей на бесплатный ремонт

Отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz E-Klasse и S-Klasse, выпущенные с 1 октября 2017 по 18 декабря 2019 года. Пока кампания касается только североамериканского рынка.

При этом немецкий автопроизводитель отмечаеи: в конце 2019 года производитель приводов пересмотрел производственный процесс, перестав поставлять некачественные детали.

Межде тем, в первом квартале 2026 года в России зарегистрировали 2773 новых легковых автомобиля Mercedes-Benz — на 82% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1305 шт.).

Самым популярным «Мерседесом» у россиян остается кроссовер G-класса — дорогой брутальный Geländewagen. За три месяца учет встало 404 единицы. На втором месте кроссовер GLS (348 шт).

