Mercedes показал салон C-Class EV с гигантским экраном

В компании называют новый интерьер электрического седана «убежищем, ориентированным на водителя», однако он больше похож на передвижной цифровой рекламный щит. Дисплей представляет собой 39,1-дюймовый Hyperscreen от GLC EV. Из-за этого обновлённые флагманы EQS и S-Class выглядят либо на шаг впереди, либо уже устаревшими.

При этом практика показывает, что сенсорное стекло не заменит уверенности, которую дают привычные кнопки и регуляторы. Хотя есть и исключения: механические элементы управления сохранились на центральной консоли и рулевом колесе. Последнее, вероятно, заимствовано у внедорожной версии.

Mercedes обещает, что электрический седан станет самым просторным в истории модели. Кроме того, он обеспечит «исключительный» комфорт на дальних дистанциях — благодаря новым сиденьям, продвинутой системе климат-контроля и улучшенной шумоизоляции.

