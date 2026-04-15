Минивэн JAC RF8: комфортный лайнер с шумным мотором и бликующими экранами

Самый раздражающий недостаток RF8 — это шумный двигатель. Двухлитровая «турбочетверка» N20TG мощностью 236 сил и 390 Н·м сама по себе неплоха, но шум отчетливо слышен даже на втором ряду сидений, хоть и чуть приглушенно. Если бы под капотом был V8, вопросов бы не было, но обычная «турбочетверка» с непосредственным впрыском внятным вокалом не отличается, отметил эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.

По его словам, на ходу минивэн как корабль, причем идущий как-то отстраненно от капитана. Руль «пустой», желаемой обратной связи в поворотах нет. Спортивный режим наращивает усилие, но только около нулевого положения.

Передняя панель щеголяет объединенным «полем» приборки и медиасистемы диагональю 25 дюймов. И каждый из этих дюймов, увы, бликует. Водительское сиденье удобное, но массажа нет — эта опция есть только для пассажиров второго ряда. Также в машине нет ни сферического зеркала на потолке, ни камеры, направленной в салон, что странно для автомобиля, который могут покупать большие семьи с детьми.

Коробка передач — восьмиступенчатый автомат Aisin TG81. Подвеска энергоемкая. Формально двигатель допускает использование бензина АИ‑92, но делать это регулярно эксперт не советует.

