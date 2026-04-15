Опубликовано 15 апреля 2026, 10:491 мин.
Стало известно, когда в РФ стартуют продажи автомобилей марки Jeland
Российские продажи автомобилей марки Jeland начнутся во 2 квартале 2026 года. Холдинг «АГР» и китайская компания Defetoo планируют начать производство и продажи автомобилей бренда Jeland во втором квартале 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.
© Jeland
В рамках подготовки к выходу на российский рынок компании приступили к формированию дилерской сети. География присутствия охватит более 175 центров в 95 городах России — от Калининграда до Владивостока.
Производство автомобилей Jeland будет организовано на площадке в Шушарах (Санкт-Петербург), которую «АГР» приобрел в 2024 году.
Проектная мощность предприятия составляет до 100 тысяч автомобилей в год. Ранее на этой площадке располагались производства автомобилей General Motors и Toyota.
