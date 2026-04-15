Стало известно, когда в РФ стартуют продажи автомобилей марки Jeland

В рамках подготовки к выходу на российский рынок компании приступили к формированию дилерской сети. География присутствия охватит более 175 центров в 95 городах России — от Калининграда до Владивостока.

Производство автомобилей Jeland будет организовано на площадке в Шушарах (Санкт-Петербург), которую «АГР» приобрел в 2024 году.

Проектная мощность предприятия составляет до 100 тысяч автомобилей в год. Ранее на этой площадке располагались производства автомобилей General Motors и Toyota.

