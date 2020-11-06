Российские Mercedes-Benz отправили в ремонт из-за некачественной сварки

На автомобилях обнаружили проблему со сваркой. Оказалось, что почти на трех десятках кроссоверов наружная облицовка заднего спойлера могла быть не приварена, либо не полностью приварена к основному кронштейну. На всех отозванных GLB в сервисных центрах Mercedes-Benz проверят дефектный спойлер и бесплатно заменят его при необходимости.
Владельцев отозванных кроссоверов оповестят об акции по телефону или электронной почте. На сайте Росстандарта размещен список VIN-номеров, с которым можно свериться и самостоятельно записаться на обслуживание.
Светящийся логотип Mercedes-Benz может привести к ДТП
Этот отзыв стал уже вторым за неделю: ранее в ремонт отправили 90 экземпляров Mercedes-Benz C-Class, которые укомплектовали фарами с неправильной регулировкой. Всего с января по октябрь нынешнего года компания объявила 35 сервисных акций, став рекордсменом по количеству отзывов.