10:54

Российские Mercedes-Benz отправили в ремонт из-за некачественной сварки

Отзыв коснулся 27 новых автомобилей

Mercedes-Benz GLB © Mercedes-Benz
Мария Евдокимова
Компания Mercedes-Benz объявила очередной отзыв автомобилей в России. Уже вторая за ноябрь акция штутгартской марки затронула 27 кроссоверов Mercedes-Benz GLB (тип 247), изготовленных в период с мая 2019 года по март 2020 года.

На автомобилях обнаружили проблему со сваркой. Оказалось, что почти на трех десятках кроссоверов наружная облицовка заднего спойлера могла быть не приварена, либо не полностью приварена к основному кронштейну. На всех отозванных GLB в сервисных центрах Mercedes-Benz проверят дефектный спойлер и бесплатно заменят его при необходимости.

Владельцев отозванных кроссоверов оповестят об акции по телефону или электронной почте. На сайте Росстандарта размещен список VIN-номеров, с которым можно свериться и самостоятельно записаться на обслуживание.

Светящийся логотип Mercedes-Benz может привести к ДТП

Этот отзыв стал уже вторым за неделю: ранее в ремонт отправили 90 экземпляров Mercedes-Benz C-Class, которые укомплектовали фарами с неправильной регулировкой. Всего с января по октябрь нынешнего года компания объявила 35 сервисных акций, став рекордсменом по количеству отзывов.

Источник: Росстандарт