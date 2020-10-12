Российские Mercedes-Benz отозвали из-за опасных бамперов

На сайте ведомства уточняется, что причиной акции стали передние бамперы, не соответствующие законодательным требованиям по защите пешеходов. В сервисных центрах Mercedes-Benz на отозванных минивэнах бесплатно усилят облицовку нижней части переднего бампера.

Владельцев проблемных автомобилей предупредят об отзыве по телефону или электронной почте. Также можно самостоятельно записаться на обслуживание, свершившись со списком VIN-номеров на сайте Росстандарта.