Mercedes-AMG собирается снова побить рекорд Porsche

В Аффальтербахе, конечно, этому событию не обрадовались и в ответ намекнули в своём Facebook, что четырёхдверный Mercedes-AMG GT собирается вернуться на Нюрбургринг. «Мерседес» ещё раз напоминает о том, что GT 63 S был лучшим в классе, а Panamera стала быстрее него лишь на 0,3 секунды. «Похоже, пришло время вернуться на трек», — считают в Mercedes-AMG. Не исключено, что взять реванш на Северной петле «Мерседес» попытается уже с новой гибридной модификацией GT 73e, совокупная мощность силовой установки которой должна составить около 800 лошадиных сил.