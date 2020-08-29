Mercedes-AMG собирается снова побить рекорд Porsche

Напомним, пережившая рестайлинг Porsche Panamera недавно установила новый рекорд прохождения знаменитой гоночной трассы Нюрбургринг, официально став самым быстрым автомобилем Северной петли в категории Executive cars. Результат «Панамеры» на полном круге составил 7 минут 29,81 секунды: тест-пилот Porsche Ларс Керн обогнал прежнюю модель на 13 секунд и заодно побил действующий рекорд Нюрбургринга в сегменте представительских автомобилей, который принадлежал другому немецкому лифтбеку — свирепому Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ с результатом 7 минут 30,11 секунды.
В Аффальтербахе, конечно, этому событию не обрадовались и в ответ намекнули в своём Facebook, что четырёхдверный Mercedes-AMG GT собирается вернуться на Нюрбургринг. «Мерседес» ещё раз напоминает о том, что GT 63 S был лучшим в классе, а Panamera стала быстрее него лишь на 0,3 секунды. «Похоже, пришло время вернуться на трек», — считают в Mercedes-AMG. Не исключено, что взять реванш на Северной петле «Мерседес» попытается уже с новой гибридной модификацией GT 73e, совокупная мощность силовой установки которой должна составить около 800 лошадиных сил.