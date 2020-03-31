Команда Формулы-1 Mercedes разработала устройство для помощи больным коронавирусом

В работе над проектом Pitlane приняли участие Aston Martin Red Bull Racing, BWT Racing Point F1 Team, Haas F1 Team, McLaren F1 Team, Mercedes-AMG Petronas F1 Team, Renault DP World F1 Team и ROKiT Williams Racing. Причем перед ними стояли три задачи: обратное проектирование существующих устройств, поддержка масштабного производства и разработка принципиально нового оборудования с его последующей сертификация.

В рамках последней Mercedes-AMG Petronas F1 и Университетским колледжем Лондона (UCL) и была разработана CPAP-маска, позволяющая отказаться от аппарата искусственной вентиляции легких.