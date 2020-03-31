Команда Формулы-1 Mercedes разработала устройство для помощи больным коронавирусом

В работе над проектом Pitlane приняли участие Aston Martin Red Bull Racing, BWT Racing Point F1 Team, Haas F1 Team, McLaren F1 Team, Mercedes-AMG Petronas F1 Team, Renault DP World F1 Team и ROKiT Williams Racing. Причем перед ними стояли три задачи: обратное проектирование существующих устройств, поддержка масштабного производства и разработка принципиально нового оборудования с его последующей сертификация.
В рамках последней Mercedes-AMG Petronas F1 и Университетским колледжем Лондона (UCL) и была разработана CPAP-маска, позволяющая отказаться от аппарата искусственной вентиляции легких.
Термином CPAP или Constant Positive Airway Pressure обозначают режим искусственной вентиляции лёгких постоянным положительным давлением. В таком устройстве воздушно-кислородная смесь подается в рот и нос пациента с постоянной скоростью, сохраняя дыхательные пути открытыми и увеличивая количество кислорода, поступающего в легкие. Отличие от аппарата ИВЛ в том, что не требуется вводить больного в медикаментозный сон и помещать дыхательную трубку в трахею.
Разработка устройства шла ускоренными темпами: по словам инженеров Mercedes-AMG Petronas F1, с первого обсуждения задачи до изготовления прототипа прошло всего 100 часов.
Устройство уже рекомендовано к использованию британским Управлением по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения и передано в больницы Китая и Италии. По данным UCL, 50 процентов пациентов с CPAP не нуждаются в механической вентиляции легких и могут нормально дышать.
Свой вклад в борьбу с пандемий COVID-19 внес и Mercedes-Benz. Компания решила предоставить медицинским организациям доступ к промышленным 3D-принтерам и помочь с печатью необходимых компонентов оборудования. Гарантирована всесторонняя поддержка и выделение под новые задачи всех имеющихся мощностей.