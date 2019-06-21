Объявлены российские цены Mercedes-Benz GLS

В России новый Mercedes GLS можно будет купить либо с 2,9-литровым дизелем мощностью 330 лошадиных сил, либо с 367-сильным бензиновым мотором объемом 3 литра. Двигатели сочетаются с девятидиапазонным автоматом и полным приводом 4Matic+. Как и предполагалось, самая мощная версия с битурбо V8 в стране продаваться не будет.