Объявлены российские цены Mercedes-Benz GLS

В России новый Mercedes GLS можно будет купить либо с 2,9-литровым дизелем мощностью 330 лошадиных сил, либо с 367-сильным бензиновым мотором объемом 3 литра. Двигатели сочетаются с девятидиапазонным автоматом и полным приводом 4Matic+. Как и предполагалось, самая мощная версия с битурбо V8 в стране продаваться не будет.
В список стандартного оснащения модели входят светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, медиасистема MBUX, подогрев всех семи сидений, камера заднего вида и 21-дюймовые диски. «В топе» (комплектация First Class) кроссовер укомплектован активной гидропневматической подвеской E-Active Body Control и креслами с функцией массажа. Поставки такого GLS наладят с завода в США, тогда как автомобили российской сборки предложат в фиксированных комплектациях.
Mercedes GLS третьего поколения был представлен весной этого года на автосалоне в Нью-Йорке. В основу модели легла модульная платформа MHA (Mercedes High Architecture), на которой также базируется GLE.