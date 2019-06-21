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18:07

Объявлены российские цены Mercedes-Benz GLS

На рынке модель появится в двух модификациях — бензиновой и дизельной

Mercedes-Benz рассекретил прайс-лист на все исполнения кроссовера GLS. Россиянам доступны дизельный GLS 400d по цене от 6 900 000 рублей и бензиновый GLS 450 за 7 100 000 рублей. Новинку будут собирать на заводе марки в Подмосковье.
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В России новый Mercedes GLS можно будет купить либо с 2,9-литровым дизелем мощностью 330 лошадиных сил, либо с 367-сильным бензиновым мотором объемом 3 литра. Двигатели сочетаются с девятидиапазонным автоматом и полным приводом 4Matic+. Как и предполагалось, самая мощная версия с битурбо V8 в стране продаваться не будет.

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В список стандартного оснащения модели входят светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, медиасистема MBUX, подогрев всех семи сидений, камера заднего вида и 21-дюймовые диски. «В топе» (комплектация First Class) кроссовер укомплектован активной гидропневматической подвеской E-Active Body Control и креслами с функцией массажа. Поставки такого GLS наладят с завода в США, тогда как автомобили российской сборки предложат в фиксированных комплектациях.

Mercedes GLS третьего поколения был представлен весной этого года на автосалоне в Нью-Йорке. В основу модели легла модульная платформа MHA (Mercedes High Architecture), на которой также базируется GLE.

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