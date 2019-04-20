Что, если не Mercedes?

С кем будет соперничать новейший Mercedes GLS?

На автосалоне в Нью-Йорке компания Mercedes-Benz представила новое поколение своего флагманского внедорожника — GLS. Раньше модель называлась GL и выпускается с 2006 года. За эти тринадцать лет в других классах кроссоверы премиум-марок образовали целые сегменты. Те же Мерседесы то назовутся Coupe, то начнут ставить рекорды Нюрбургринга. А вот круг премиальных полноразмерных внедорожников остался довольно узким, и соперники у новейшего GLS практически те же самые, что и в начале пути. Разве что они тоже сменили одно-два поколения и стали совершеннее. В нашей галерее — практически все альтернативы самому большому внедорожнику Штутгарта.