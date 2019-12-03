Mercedes-Benz пропустит автосалон в Нью-Йорке впервые за 40 лет

Опрошенные изданием дилеры называют решение компании ошибкой. По их словам, отсутствие стенда Mercedes-Benz ударит по репутации марки и даст преимущество конкурентам, которые представят свои новинки. Ранее в этом году вся немецкая тройка – Mercedes-Benz, Audi и BMW – отказалась от участия в Детройтом автосалоне без каких-либо серьезных последствий. Кроме того, от поездок на автосалон в Нью-Йорке уже отказались и в BMW.

Такая тенденция характерна не только для выставок, которые проходят в США, но и для европейских автосалонов. Например, крупнейшее европейское моторшоу в Женеве в 2019 году пропустили Ford и Volvo.