Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
18:47

Mercedes-Benz пропустит автосалон в Нью-Йорке впервые за 40 лет

В 2019 году немецкий автопроизводитель уже пропустил две крупных американских выставки – в Детройте и Чикаго

Mercedes-Benz на автосалоне в Нью-Йорке в апреле 2019 года © Daimler
Лиза Будрина
Компания Mercedes-Benz объявила о своем решение не участвовать в Нью-Йоркском автосалоне 2020 года. По данным Automotive News, с 80-х годов прошлого века Mercedes-Benz ни разу не пропускал эту международную автомобильную выставку.

Опрошенные изданием дилеры называют решение компании ошибкой. По их словам, отсутствие стенда Mercedes-Benz ударит по репутации марки и даст преимущество конкурентам, которые представят свои новинки. Ранее в этом году вся немецкая тройка – Mercedes-Benz, Audi и BMW отказалась от участия в Детройтом автосалоне без каких-либо серьезных последствий. Кроме того, от поездок на автосалон в Нью-Йорке уже отказались и в BMW.

Такая тенденция характерна не только для выставок, которые проходят в США, но и для европейских автосалонов. Например, крупнейшее европейское моторшоу в Женеве в 2019 году пропустили Ford и Volvo.

Мировые автопроизводители все чаще принимают решение не участвовать в автосалонах – вместо этого они устраивают собственные мероприятия или делают выбор в пользу онлайн-презентаций. Так, на 11 декабря у Mercedes-Benz запланирована виртуальная премьера модели GLA второго поколения.

Источник: Automotive News