Между компаниями Li Auto и Nissan возник публичный конфликт

Конфликт разгорелся после запуска Nissan NX8, где в ходе рекламных мероприятий модель сравнивали с автомобилями Li Auto, включая i6. Последующие публикации в интернете широко противопоставляли эти модели, часто представляя NX8 в более выгодном свете.

В ответ на обвинения компания Nissan через главу своего подразделения электромобилей Ван Цяня заявила, что «придерживается отраслевых правил и выступает за честную конкуренцию», не комментируя напрямую выдвинутые обвинения.

Генеральный директор Li Auto Ли Сян также публично прокомментировал ситуацию, раскритиковав то, что он назвал «злонамеренными сравнениями» со стороны японского конкурента. Хотя первоначальное заявление позже было удалено.

Этот спор подчеркивает растущее давление на китайском рынке кроссоверов, особенно — в ценовом диапазоне 150−300 тыс. юаней, где как локальные, так и совместные предприятия всё чаще ориентируются на схожих покупателей.

