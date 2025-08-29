Передовая батарея и цена, как у Granta: в Китае дебютировал новый MG4 EV

От предшественника MG4 EV нового поколения отличают новые фары, разделенная по центру решетка радиатора с рисунком в виде сот, подсвечиваемый логотип и новые фонари, навевающие ассоциации с моделями Mini. Длина, ширина и высота хэтчбека равны 4395, 1842 и 1551 миллиметру соответственно, а между осями у него 2750 миллиметров.

В салоне, как и прежде, установлены раздельные приборная панель и экран мультимедийной системы, но теперь физических кнопок меньше. Диагональ экрана зависит от комплектации — 10,25, 12,8 либо 15,6 дюйма. Разрешение тоже разнится — от 720р до 2,5К. Медиасистема работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8155.