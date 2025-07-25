Раскрыт салон электрохэтчбека MG4 нового поколения

Раскрыт салон электрохэтчбека MG4 нового поколенияПремьера конкурента Volkswagen ID.3 запланирована на 5 августа
MG4 получит новую медиасистему с интегрированным ИИ, разработанную совместно с китайским производителем смартфонов Oppo. Она работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8155, позволяет управлять машиной со смартфона и понимает жесты.
Приборная панель новая, как и сдвижной центральный экран, который теперь заметно крупнее — диагональ составляет 15,6 дюйма. Центральный тоннель стал традиционным, заменив «парящую» консоль с шайбой селектора передач. На нем расположились подстаканники и отсек для беспроводной зарядки смартфона с вентиляцией.
я выбрал вместо рекламы.
Расцветок две — светлая «Розовый пурпур» и «Горный синий», обе приглушенные и вдохновлены гаммой работ итальянского художника Джорджио Моранди.
Переработана эргономика сидений: каждое из передних получило подушку длиной 503 миллиметра, функции вентиляции и подогрева. Длина задних подушек — 522 миллиметра, а пол под ними полностью ровный.
В «топе» доступен панорамный люк со встроенным солнцезащитным козырьком. В салоне в целом стало просторнее благодаря увеличенной на 45 миллиметров (до 2750) колесной базе, отмечает MG.
Ранее сообщалось, что MG4 станет первым в мире серийным автомобилем с полутвердотельной батареей. Она будет питать электромотор мощностью 163 лошадиные силы, установленный на задней оси. Запас хода без подзарядки — 537 километров. Стоимость, которую обозначили в MG, лежит в диапазоне от 80 тысяч до 120 тысяч юаней (872 тысячи – 1,3 миллиона в пересчете на рубли).