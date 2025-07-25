Раскрыт салон электрохэтчбека MG4 нового поколения

MG4 получит новую медиасистему с интегрированным ИИ, разработанную совместно с китайским производителем смартфонов Oppo. Она работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8155, позволяет управлять машиной со смартфона и понимает жесты.

Приборная панель новая, как и сдвижной центральный экран, который теперь заметно крупнее — диагональ составляет 15,6 дюйма. Центральный тоннель стал традиционным, заменив «парящую» консоль с шайбой селектора передач. На нем расположились подстаканники и отсек для беспроводной зарядки смартфона с вентиляцией.