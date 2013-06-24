Британо-китайский конкурент Ford Focus станет седаном

Британская фирма MG, которая принадлежит китайской компании SAIC, намерена сделать из модели MG5, выпускаемой пока только в кузове "хэтчбек", седан. Новинка должна появиться на китайском рынке в следующем году. Об этом сообщает издание Car News China.

Четырехдверку построят на платформе китайского седана Roewe 350. На этом же шасси был создан и хэтчбек. Ожидается, что MG5 получит пару бензиновых моторов объемом 1,5 литра – атмосферный мощностью 109 лошадиных сил, и турбированный, отдача которого составит 135 лошадиных сил. Хэтчбек пока доступен только с первым из этих двигателей, который сочетается либо с пятиступенчатой "механикой", либо с четырехдиапазонной автоматической коробкой передач.

Предположительно, стоимость седана MG5 на рынке КНР составит 90 тысяч юаней (около 14 тысяч 600 долларов).

Ранее сообщалось, что компания MG в долгосрочной перспективе рассматривает возможность выпуска спорткара. Эта новинка дебютирует не раньше, чем через шесть-восемь лет – после того, как автопроизводитель переведет все уже имеющиеся модели на новую модульную платформу.