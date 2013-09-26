Самые безумные хот-хэтчи, которые никогда не попадут на конвейер

На автосалоне во Франкфурте дебютировали сразу два концептуальных «заряженных» хэтчбека: сверх меры агрессивный Peugeot 308 R и практически гоночный 420-сильный Toyota Yaris Hybrid-R. И если первый все же имеет шансы стать серийным, то второй обречен остаться прототипом. "Мотор" выбрал еще 11 безумных хот-хэчтей, сохранившихся лишь в виде концепт-каров.

[center]– Volkswagen Golf GTI W12-650 – [/center]

Абсолютно безумный и по характеру, и по конструкции Volkswagen Golf GTI W12-650 был представлен в самом подходящем для него месте – на немецком фестивале Wörthersee в 2007 году. Как не трудно догадаться из названия, в случае с этим концепт-каром ни о каких типичных для хот-хэтчей «турбочетверках» речи не идет.