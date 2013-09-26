Самые безумные хот-хэтчи, которые никогда не попадут на конвейер

Красная книгаСамые безумные хот-хэтчи, которые никогда не попадут на конвейер
На последнем автосалоне во Франкфурте дебютировали сразу два концептуальных «заряженных» хэтчбека: сверх меры агрессивный Peugeot 308 R и практически гоночный 420-сильный Toyota Yaris Hybrid-R. И если первый все же имеет шансы стать серийным, то второй обречен остаться прототипом. "Мотор" выбрал еще 11 безумных хот-хэчтей, сохранившихся лишь в виде концепт-каров.
На автосалоне во Франкфурте дебютировали сразу два концептуальных «заряженных» хэтчбека: сверх меры агрессивный Peugeot 308 R и практически гоночный 420-сильный Toyota Yaris Hybrid-R. И если первый все же имеет шансы стать серийным, то второй обречен остаться прототипом. "Мотор" выбрал еще 11 безумных хот-хэчтей, сохранившихся лишь в виде концепт-каров.
[center]– Volkswagen Golf GTI W12-650 – [/center]
Абсолютно безумный и по характеру, и по конструкции Volkswagen Golf GTI W12-650 был представлен в самом подходящем для него месте – на немецком фестивале Wörthersee в 2007 году. Как не трудно догадаться из названия, в случае с этим концепт-каром ни о каких типичных для хот-хэтчей «турбочетверках» речи не идет.
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Здесь – могучий шестилитровый двенадцатицилиндровый W-образный мотор с парой турбин, который расположен между передней и задней осями – на месте заднего дивана. Отдача агрегата составляет 650 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Все это переваривается шестиступенчатым «автоматом» и передается на задние колеса. В результате GTI W12-650 выстреливает до первой «сотни» всего за 3,7 секунды, а набор скорости прекращается на достойных даже Формулы-1 325 километрах в час!
Для охлаждения спрятанного в базе мотора и увеличения устойчивости во время езды дизайнерам и инженерам Volkswagen пришлось серьезно переработать внешний вид «Гольфа». Появились большие воздухозаборники, полностью поменялись передний и задний бамперы, габаритная ширина по сравнению стандартным GTI увеличилась на 12 сантиметров, а высота уменьшилась на восемь. Плюс этому, на "убер-Гольф" установлены 19-дюймовые колесные диски с покрышками шириной 235 миллиметров спереди и 295 миллиметров сзади, по сравнению с которыми стандартные колеса GTI кажутся снятыми с велосипеда!
[center]– Volkswagen Design Vision GTI – [/center]
Еще один концептуальный хот-хэтч Volkswagen, который тоже не имеет шансов попасть на конвейер, носит название Design Vision GTI. И хотя в имени прототипа нет никакого упоминания о том, что это «Гольф», черты и пропорции легендарного хэтчбека в нем угадываются безошибочно.
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Выглядит Design Vision GTI так, словно он только что сошел с киноэкрана. Куча крылышек и накладок, увеличенная на 71 миллиметр габаритная ширина, огромные 20-дюймовые колесные диски, исполинский диффузор с парой не менее внушительных патрубков выхлопной системы, смелое оформление оптики, а также ориентированный на водителя и наполненный гранями интерьер – на такой машине мог бы ездить даже Судья Дредд.
Силовая установка Design Vision GTI – трехлитровый V6, расположенный спереди, которому для пущей важности добавили пару турбонагнетателей. Итог: 503 лошадиных силы и 560 Нм крутящего момента, 500 из которых доступны уже при 2000 оборотов в минуту! Двигатель сочетается с «роботом» DSG и разгоняет полноприводный прототип до «сотни» всего за 3,9 секунды.
[center]– Volvo C30 Polestar Concept Car – [/center]
C30 Polestar Concept Car – автомобиль для Volvo не совсем типичный. Во-первых, он не имеет практически ничего общего с «безопасным» имиджем шведов. Во-вторых, возить в нем тещу на дачу додумается только тот, кто ее ненавидит. И в-третьих, прагматичный подход при создании прототипа был задвинут на второй план: машину делали специалисты чемпионской команды Скандинавского кузовного чемпионата (STCC) – компания Polestar.
Концепт-кар получил 2,5-литровый пятицилиндровый турбомотор, отдача которого доведена до внушительных 456 лошадиных сил и 510 Нм крутящего момента. В сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач двигатель позволяет C30 Polestar Concept Car разгоняться до первой «сотни» всего через 4,2 секунды после старта! Это вообще Volvo?
Помимо этого, концепт-кар получил полный привод с муфтой Haldex четвертого поколения, а также пару дифференциалов повышенного трения – по одному на каждую ось. В перечне установленного оборудования прототипа есть тормозные механизмы Brembo и «продутые» в аэродинамической трубе кузовные элементы: передний сплиттер, спойлер на верхней кромке заднего стекла и диффузор. При этом снаружи «заряженность» автомобиля выдают разве что большие колесные диски черного цвета.
[center]– Renault Twin’Run – [/center]
Любой «заряженный» автомобиль Renault должен выглядеть именно так, как концептуальный хот-хэтч Twin’Run: компактно, поджаро, агрессивно, ярко, с безумной конфигурацией противотуманок, огромным задним крылом и психоделическими трехцветными колесными дисками! Говорят, что примерно таким будет Twingo нового поколения. Но ведь обещать – не значит жениться?
Плюсом к великолепному дизайну к Twin’Run идет еще и серьезнейшая техническая начинка. Концепт-кар получил расположенный между осями 3,5-литровый бензиновый двигатель V6. Его отдача составляет 320 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. И это при массе приблизительно в 950 килограммов! Мощь мотора при помощи шестиступенчатой секвентальной коробки передач передается на задние колеса и позволяет хот-хэтчу выстреливать до «сотни» через 4,5 секунды после старта. Эх, сюда бы еще полноприводную трансмиссию!
[center]– Audi A1 clubsport quattro – [/center]
Ребята из "Ауди" – те еще любители "зажечь". Пока все гадали, появится ли в гамме крошки A1 "горячая" версия, они взяли и выкатили вот это: маленький, но очень дерзкий хот-хэтч, способный унизить большинство супер- и гиперкаров нашего времени. Причем, не только на прямой.
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Прототип получил знакомый по модели RS 3 2,5-литровый пятицилиндровый турбированный мотор, который агрегатировали не с «роботом» или «автоматом», а с честной шестиступенчатой «механикой». И если у серийного хэтчбека его отдача составляла 340 лошадиных сил, то для концепт-кара мощность агрегата довели до 503 сил! Такого прироста удалось достичь за счет модернизации нагнетателя, интеркулера и систем впуска и выпуска. Причем патрубок глушителя выведен в левый порог в районе заднего колеса: все как в настоящих гоночных машинах!
А это - мелкосерийный A1 quattro, который был выпущен тиражом в 333 экземпляра. Под капотом «забияки» поместился двухлитровый турбомотор мощностью 256 лошадиных сил, развивающий крутящий момент в 350 Нм. Коробка передач – шестиступенчатая механическая, плюс полноприводная трансмиссия с электрогидравлической муфтой в приводе задних колес. В результате, маленький «хот-хэтч» способен ускоряться с нуля до ста километров в час за 5,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 245 километров в час.
Плюс ко всему, прототип был посажен на серьезную «карбоновую» диету – из этого материала сделано даже рулевое колесо. Хэтчбек лишился дверных ручек, места которых заняли тряпичные петли, и получил легкие кресла-ковши от трекового суперкара Audi R8 GT. В результате A1 clubsport quattro способен разгоняться до ста километров в час всего за 3,7 секунды – на 0,2 секунды быстрее 560-сильного универсала RS6 Avant! Только вот с максимальной скоростью беда: в Audi ее по привычке ограничили 250 километрами в час.
[center]– Mazda Turbo2 Concept– [/center]
Концепт-кар Turbo2 – не совсем детище компании "Мазда". Идея создать «заряженный» хэтчбек на базе компакта Mazda2 пришла в голову представителям одного из американских дилеров – компании The Autobarn. Для реализации своей задумки предприимчивые «торгаши» решили использовать проверенный временем двигатель от Mazda3 MPS: турбированную «четверку», которая развивает 266 лошадиных сил и 380 Нм максимального крутящего момента.
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О динамике создатели Turbo2 промолчали. Тем не менее, учитывая, что Mazda3 MPS набирает первую «сотню» через 6,1 секунды после старта и весит при этом около полутора тонн, можно предположить, что концепт-кар на базе «двойки» массой чуть за тысячу килограммов ускоряется до ста километров в час примерно за пять секунд. Что соответствует динамическим характеристикам Porsche Cayman S! И это из «овощной» Mazda2!
Для пущей убедительности на хэтчбек установили комплект регулируемой подвески, тормоза Brembo, а также «быстрые» и цепкие покрышки Yokohama Advan Neova. Визуально весь внушительный набор доработок дополнен аэродинамическим обвесом, 17-дюймовыми колесами и горой стикеров, которые создают впечатление, что перед вами полноценный раллийный болид.
[center]– Toyota Aygo Crazy Concept– [/center]
Пожалуй, лучшее определение концепт-кару Aygo Crazy дал британский пресс-офис Toyota: «Никаких электронных помощников в управлении, никакого усилителя руля, никакого ABS – он как карт с дверьми и крышей». И ведь сложно поспорить, потому что этот прототип знает, чем удивить!
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При создании концепта инженеры вдохновлялись машинами Toyota раллийной группы B и дрифтовой техникой чемпионата D1. Мотор Aygo Crazy расположен в районе задней оси. В качестве наиболее оптимального варианта была выбрана турбированная «четверка» объемом 1,8 литра. Отдача двигателя составляет 200 лошадиных сил и 240 Нм крутящего момента. При массе всего в 1050 килограммов заднеприводный хот-хэтч при правильной работе с пятиступенчатой «механикой» разменивает первую «сотню» всего через 5,7 секунды после старта – почти в три раза быстрее, чем стандартный «Айго»!
На обычном Aygo так не получится...
Вдобавок к очень впечатляющей динамике и расположенному над задней осью мотором, у Aygo Crazy появилась полностью переделанная система охлаждения, подвеска от родстера MR2 и регулируемые амортизаторы Tein. Есть только одна проблема: выглядит прототип так, словно над его дизайном работали любители колхозного тюнинга из гаражного кооператива на окраине Ногинска.
[center]–Citroen Visa by Lotus– [/center]
Citroen Visa by Lotus – это не то, чтобы настоящий «заряженный» хэтчбек. Изначально он задумывался в качестве модели, которая могла бы привести французского автопроизводителя в чемпионат мира по ралли. Своими силами этого сделать не получилось, поэтому руководство автоспортивного подразделения Citroen предложило заняться этим проектом другим компаниям, одной из которых и стал Lotus.
Среднемоторный хэтчбек фактически является "клоном" спорткара Esprit Turbo. Причем от именитого британца раллийный Visa позаимствовал не только шасси, но и мотор, расположенный в базе: 2,2-литровый двигатель выдавал 210 лошадиных сил и сочетался, пожалуй, с единственным элементом конструкции (не считая кузова), который был разработан Citroen – пятиступенчатой механической коробкой передач.
В музее "Ситроена" немало интересных машин. И о них мы непременно еще расскажем.
И все бы ничего, но ближе к середине 1980-х в мировом раллийном первенстве началось доминирование полноприводных Audi. В Citroen решили не бросаться на амбразуру с моноприводной моделью и сэкономить средства. По разным данным, всего было собрано два экземпляра Citroen Visa by Lotus. Один из них хранится в музее французской марки и стоит недалеко от чемпионских машин легендарного Себастьена Леба. Куда запропастился второй – неизвестно.
[center]–Sbarro Citroën C2 V6 – [/center]
Проект Sbarro Citroën C2 V6 – уникален. Во-первых, он имеет непосредственное отношение к известному автомобильному дизайнеру и «прадедушке» тюнинга Франко Сбарро. Во-вторых, работал над ним не он сам, а студенты его школы автомобильного дизайна и механики, которая именуется Espera. Говоря грубо, этот красный «перезаряженный» хэтчбек является ни чем иным, как курсовой работой группы студентов.
Предприимчивые ученики перенесли мотор с прежнего подкапотного места к задней оси, а попутно избавились от стандартного двигателя, заменив его агрегатом V6, использовавшимся на седане Peugeot 406. Но и тут дело не ограничилось простой перестановкой. Мотор получил новые системы впуска и выпуска, что позволило увеличить его отдачу с первоначальных 207 до 220 лошадиных сил!
Из-за полной переработки технической начинки колесная база Sbarro Citroën C2 V6 оказалась на пять сантиметров длиннее по сравнению со стандартным C2. Не остался без внимания и кузов модели: поменялось оформление переда и кормы, колесные арки стали заметно шире, а в крышку моторного отсека превратили всю заднюю половину кузова – на закрепленных в районе центральной стойки петлях она поднимается наверх вместе с задним бампером и крыльями! За такую работу меньше «пятерки» ставить как-то неприлично!
[center]–Nissan Micra 350SR – [/center]
Nissan Micra 350SR – очень занимательный концепт-кар. Ведь далеко не каждый прототип может ездить настолько уверенно, что журналисты могли бы взять его на длительный тест. Но именно так в 2007-2008 годах поступили сотрудники британского журнала Evo, отметив между делом, что они даже не могли подумать о том, что самой дорогой машиной в их гараже будет «Микра». Участие в проекте по созданию 350SR принимала гоночная команда Рэя Мэллока, RML, которая выиграла столько трофеев в кузовных гонках, что их хватит на маленький музей.
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Двигатель для «перезаряженного» компакт-кара взяли у "Ниссана". Им стал агрегат V6 от купе 350Z. Отдача мотора составляет 310 лошадиных сил и 363 Нм крутящего момента. Этого 1275-килограммовому хот-хэтчу хватает для того, чтобы разменивать первую «сотню» примерно через пять секунд после старта и прекращаться ускоряться на отметке, приблизительно равной 250 километрам в час. Двигатель, по традиции "суперхэтчей" из нашей подборки, располагается над задней осью и вращает только задние колеса.
Более того, ходят слухи, что если очень попросить ребят из RML, то для настойчивого клиента они и сейчас соберут нечто похожее. Поговаривают правда, что ценник за такое удовольствие варьируется от 180 тысяч до 300 тысяч евро. Что же, эксклюзив дешевым не бывает.
[center]–VW Scirocco BiMotor 360/4 – [/center]
Volkswagen Scirocco BiMotor 360/4 создавался в начале 1980-х годов на фоне успехов Audi Sport quattro. Автопроизводитель из Вольфсбурга хотел построить столь же успешную модель, но вместо того, чтобы возиться с полноприводной трансмиссией, инженеры Volkswagen пошли, пожалуй, по самому трудному пути: они поставили в модель два мотора – по одному для каждой оси!
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Cпереди и сзади стояли 180-сильные 1,8-литровые «четверки». Каждый из двигателей имел отдельную пятиступенчатую коробку передач, которые в итоге соединялись в общий узел. Отдельного внимания заслуживал привод акселератора: трос дросселя тянулся сначала к заднему мотору, где датчики оценивали положение педали газа и передавали необходимый импульс дросселю переднего двигателя! Герои ведь не ищут легких путей?
С места до «сотни» Scirocco BiMotor 360/4 разгонялся менее, чем за пять секунд, а его «максималка» составляла 290 километров в час. Очень неплохо для 1983-го? Тем не менее, столь сложная модель не имела никаких шансов на то, чтобы стать серийной. Всего были выпущены два прототипа: один для шоу и других выставочных мероприятий, второй – для проведения тестов.