Nissan выпустил миллионный экземпляр кроссовера Juke

На заводе «Ниссана» в Великобритании выпущен миллионный экземпляр кроссовера Juke. Модель впервые вышла на рынок восемь лет назад, а сейчас компания производит по одной такой машине каждые 105 секунд.

Юбилейным автомобилем стал Juke в голубом цвете Vivid Blue и в комплектации LE+ Perso. По статистике самой марки, самым популярным оттенком модели среди европейских покупателей является черный. Этот же цвет преобладает при выборе элементов отделки интерьера. При этом с учетом все опций и вариантов оформления деталей кузова и салона, общее число вариантов комплектации Juke достигает 23 тысяч.

В Россию Nissan Juke вернулся летом прошлого года, а месяцем ранее на рынок вышел обновленный вариант модели. Он предлагается с 1,6-литровым мотором мощностью 117 сил, передним приводом и вариатором. В стандартное оснащение кроссовера входит климат-контроль, аудиосистема и электростеклоподъемники.

Цены на Juke начинаются от 1,2 миллиона рублей. Самый дорогой вариант стоит 1,4 миллиона.