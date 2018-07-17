Компания производит по одной машине каждые 105 секунд

Пульс

Nissan выпустил миллионный экземпляр кроссовера Juke

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17 июля 2018

На заводе «Ниссана» в Великобритании выпущен миллионный экземпляр кроссовера Juke. Модель впервые вышла на рынок восемь лет назад, а сейчас компания производит по одной такой машине каждые 105 секунд.

[Тест-драйв: Nissan Juke против Hyundai Creta, Renault Kaptur и Mitsubishi ASX](https://motor.ru/testdrives/fourcompactsuvsbigtest.htm)

Тест-драйв: Nissan Juke против Hyundai Creta, Renault Kaptur и Mitsubishi ASX

Юбилейным автомобилем стал Juke в голубом цвете Vivid Blue и в комплектации LE+ Perso. По статистике самой марки, самым популярным оттенком модели среди европейских покупателей является черный. Этот же цвет преобладает при выборе элементов отделки интерьера. При этом с учетом все опций и вариантов оформления деталей кузова и салона, общее число вариантов комплектации Juke достигает 23 тысяч.

В Россию Nissan Juke вернулся летом прошлого года, а месяцем ранее на рынок вышел обновленный вариант модели. Он предлагается с 1,6-литровым мотором мощностью 117 сил, передним приводом и вариатором. В стандартное оснащение кроссовера входит климат-контроль, аудиосистема и электростеклоподъемники.

Цены на Juke начинаются от 1,2 миллиона рублей. Самый дорогой вариант стоит 1,4 миллиона.

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