Российские беспилотники проехали миллион километров

Тестовые автомобили российской компании Cognitive Technologies, создающей программное обеспечение для беспилотных транспортных средств, проехали миллион километров. Четыре машины испытывают в странах ЕС, семь – в США, а также по одной – в Китае и Японии.

В России испытания автомобилей в беспилотном режиме проводились только на полигонах. За последний год автопилот на прототипах компании был включен 28 процентов времени от всех поездок, а за пределами страны – 30-35 процентов времени. На данный момент более половины тестов проходят в беспилотном режиме.

Более 30 процентов времени беспилотники тестировались в плохих погодных и дорожных условиях – ночью, в туман, дождь, снегопад, а также при резком переходе из света в темноту.

В Cognitive Technologies объявили о работе над собственным автопилотом в 2016 году. В январе этого года фирма представила на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе систему, которая может определять объекты на дороги, давать прогноз развития ситуации.

Работа системы автономного вождения Cognitive Technologies.

Кроме того, компания занимается разработкой сценариев поведения для беспилотного «КАМАЗа». Под сценариями понимается «система моральных критериев», которая поможет искусственному интеллекту находить оптимальные решения в различных экстремальных ситуациях.

Основной целью Cognitive Technologies является создание полностью беспилотного автомобиля к 2022-2023 году.

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