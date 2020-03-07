Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
7 марта, 21:21

Видео: Audi S3, Mercedes-AMG CLA 35 и MINI JCW сразились в дрэге

Блогеры сравнили «подогретые» малолитражки «большой немецкой тройки»

© carwow, YouTube-канал, скрин видео
Сергей Ильин
Обозреватель YouTube-канала carwow проверил динамику трёх спортивных моделей начального уровня от Audi, «дочки» BMW и Mercedes-Benz. Универсалу MINI Clubman JCW противостояли седаны Audi S3 и Mercedes-AMG CLA 35. У всех дуэлянтов полный привод с муфтой подключения задней оси и 2,0-литровые турбомоторы мощностью около 300 сил.

Седан Audi S3 — самый возрастной среди соперников. «Подогретую» версию Audi A3 нового поколения вот-вот представят, а пока на тесте трёхобъёмник образца 2013 года. Под капотом 300-сильный (380 Нм) четырёхцилиндровый мотор, трансмиссия — шестиступенчатый «робот».

По паспортным характеристикам S3 не уступает конкурентам: заявленный разгон с места до 100 километров в час у всех трёх автомобилей — 4,9 секунды.

>
Reload
1 / 3

Фото: Audi S3

MINI Clubman JCW оснащается «турбочетвёркой» B48 отдачей 306 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Трансмиссия — восьмидиапазонный «автомат».

Mercedes-AMG CLA 35 приводит в движение наддувный 306-сильный (400 Нм) двигатель M 260. Мощность передаётся на ведущие колёса через семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Видео: carwow, YouTube-канал

На скользкой трассе итоговое время заезда на четверть мили зависело от реакции водителя на старте. В трёх попытках соперники показывали сравнимые результаты с разницей в 0,1-0,3 секунды. Итогового победителя состязаний выявил тест эффективности тормозов.