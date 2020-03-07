Видео: Audi S3, Mercedes-AMG CLA 35 и MINI JCW сразились в дрэге

Седан Audi S3 — самый возрастной среди соперников. «Подогретую» версию Audi A3 нового поколения вот-вот представят, а пока на тесте трёхобъёмник образца 2013 года. Под капотом 300-сильный (380 Нм) четырёхцилиндровый мотор, трансмиссия — шестиступенчатый «робот».
По паспортным характеристикам S3 не уступает конкурентам: заявленный разгон с места до 100 километров в час у всех трёх автомобилей — 4,9 секунды.
Фото: Audi S3
MINI Clubman JCW оснащается «турбочетвёркой» B48 отдачей 306 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Трансмиссия — восьмидиапазонный «автомат».
Mercedes-AMG CLA 35 приводит в движение наддувный 306-сильный (400 Нм) двигатель M 260. Мощность передаётся на ведущие колёса через семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.
Видео: carwow, YouTube-канал
На скользкой трассе итоговое время заезда на четверть мили зависело от реакции водителя на старте. В трёх попытках соперники показывали сравнимые результаты с разницей в 0,1-0,3 секунды. Итогового победителя состязаний выявил тест эффективности тормозов.