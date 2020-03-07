Видео: Audi S3, Mercedes-AMG CLA 35 и MINI JCW сразились в дрэге

Седан Audi S3 — самый возрастной среди соперников. «Подогретую» версию Audi A3 нового поколения вот-вот представят, а пока на тесте трёхобъёмник образца 2013 года. Под капотом 300-сильный (380 Нм) четырёхцилиндровый мотор, трансмиссия — шестиступенчатый «робот».

По паспортным характеристикам S3 не уступает конкурентам: заявленный разгон с места до 100 километров в час у всех трёх автомобилей — 4,9 секунды.