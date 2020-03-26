Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
18:20

Босс Peugeot объяснил, почему исчезают кабриолеты и купе

Концернам не хватает ресурсов для развития двухдверных моделей

© Peugeot e-Legend Concept`2018
Сергей Ильин
Руководитель Peugeot Жан-Филипп Импарато рассказал о причинах сокращения линейки купе и кабриолетов. Босс французской фирмы объяснил, что разработка двухдверных версий требует инвестиций, а на сегодняшний день автопроизводители предпочитают вкладываться в электрокары, беспилотные технологии и высокоскоростную связь 5G.

В беседе с британским журналом Autocar Импарато подчеркнул, что любит автомобили с кузовами купе и кабриолет, но нехватка свободных средств вынуждает его и других боссов автоконцернов чем-то жертвовать, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Разработка семейства купе/кабриолетов финансово- и ресурсозатратна, а тиражи «нишевых» моделей невелики, поэтому вложения в «драйверские» двухдверки экономически не оправданны. Это вынуждает отказываться от непрактичных кузовов даже больших автопроизводителей, таких, как Volkswagen и Mercedes-Benz — в отставку отправлен Beetle, не получит преемника S-Class в кузове Coupe.

В тоже время тенденция к сокращению числа купе и кабриолетов может быть пересмотрена, если двухдверные кузова снова войдут в моду. Стоит на автомобильном рынке появиться нишевой модели-бестселлеру, современному аналогу Mustang первого поколения, это станет катализатором для возрождения других эффектных купе и кабриолетов.

Впрочем, пока предпосылок к смене модных течений нет: по мнению Импарато, ближайшее десятилетие концерны будут больше озабочены электрокарами и беспилотниками, нежели выпуском автомобилей для петролхедов.

Источник: Autocar