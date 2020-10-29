MINI выпустит целую линейку электромобилей

Британская марка планирует разнообразить свой модельный ряд за счет выпуска трех моделей электрокаров. В первую очередь электрические новинки должны будут укрепить позиции бренда в Китае. Собирать новую линейку будут там же, в сотрудничестве с компанией Great Wall, начиная с 2023 года.
Модельный ряд MINI пополнят трехдверный электрический хэтчбек и два электрокроссовера, одним из которых станет «зеленая» модификация Countryman. Остальные подробности и технические решения будущей линейки пока неизвестны. По словам представителей компании, будущие модели сохранят традиционную британскую стилистику, но обзаведутся новыми технологиями.
Рассекречена внешность обновлённого MINI Cooper S
Однако, несмотря на мировую популярность электромобилей, британская компания продолжит выпускать автомобили с бензиновыми и дизельными агрегатами. В частности, новое поколение Countryman будет доступно как с полностью электрической, так и с традиционными силовыми установками.
В конце июня сообщалось, что в модельном ряду MINI появится новый электрокроссовер. Ожидается, что новинка под названием Paceman получит аккумуляторные батареи от китайской компании SVolt и новую платформу от будущего поколения BMW i3.