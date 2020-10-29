MINI выпустит целую линейку электромобилей

Британская марка планирует разнообразить свой модельный ряд за счет выпуска трех моделей электрокаров. В первую очередь электрические новинки должны будут укрепить позиции бренда в Китае. Собирать новую линейку будут там же, в сотрудничестве с компанией Great Wall, начиная с 2023 года.

Модельный ряд MINI пополнят трехдверный электрический хэтчбек и два электрокроссовера, одним из которых станет «зеленая» модификация Countryman. Остальные подробности и технические решения будущей линейки пока неизвестны. По словам представителей компании, будущие модели сохранят традиционную британскую стилистику, но обзаведутся новыми технологиями.

Однако, несмотря на мировую популярность электромобилей, британская компания продолжит выпускать автомобили с бензиновыми и дизельными агрегатами. В частности, новое поколение Countryman будет доступно как с полностью электрической, так и с традиционными силовыми установками.