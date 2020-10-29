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MINI выпустит целую линейку электромобилей

Однако от двигателей внутреннего сгорания марка не откажется

© MINI
Анастасия Дубина
Компания MINI официально подтвердила намерение пополнить свой модельный ряд линейкой полностью электрических моделей, в которую войдут трехдверный хэтчбек, а также два новых кроссовера. При этом отказываться от традиционных ДВС марка не планирует.

Британская марка планирует разнообразить свой модельный ряд за счет выпуска трех моделей электрокаров. В первую очередь электрические новинки должны будут укрепить позиции бренда в Китае. Собирать новую линейку будут там же, в сотрудничестве с компанией Great Wall, начиная с 2023 года.

Модельный ряд MINI пополнят трехдверный электрический хэтчбек и два электрокроссовера, одним из которых станет «зеленая» модификация Countryman. Остальные подробности и технические решения будущей линейки пока неизвестны. По словам представителей компании, будущие модели сохранят традиционную британскую стилистику, но обзаведутся новыми технологиями.

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Однако, несмотря на мировую популярность электромобилей, британская компания продолжит выпускать автомобили с бензиновыми и дизельными агрегатами. В частности, новое поколение Countryman будет доступно как с полностью электрической, так и с традиционными силовыми установками.

В конце июня сообщалось, что в модельном ряду MINI появится новый электрокроссовер. Ожидается, что новинка под названием Paceman получит аккумуляторные батареи от китайской компании SVolt и новую платформу от будущего поколения BMW i3.

Источник: Motor1.com