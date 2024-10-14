Представлены «заряженные» MINI Cooper и Aceman JCW

Cooper JCW и Aceman JCW приводит в движение 258-сильный электромотор — он самый мощный в семействе. Максимальная скорость обеих моделей ограничена 200 километрами в час, при этом трехдверный хэтчбек разгоняется с места до «сотни» за 5,9 секунды, а кроссовер — за 6,4. Емкость батареи в обоих случаях одинаковая и составляет 54,2 киловатт-часа, запас хода при этом разнится: если «зеленый» Cooper JCW проезжает без подзарядки 371 километр, то Aceman JCW — лишь 355 километров.