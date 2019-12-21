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14:00

«Заряженные» MINI лишатся бензиновых моторов

Руководство марки видит потенциал в электрических установках

Александр Пономарев
Даже самые быстрые и мощные MINI с шильдиком John Cooper Works в перспективе неизбежно перейдут на электротягу.

Динамика, управляемость и удовольствие от вождения в настоящее время вовсе не обязательно должны ассоциироваться с двигателем внутреннего сгорания, считает вице-президент марки MINI в США Майк Пейтон. В интервью изданию Motor Authority он заявил, что компания считает весьма перспективной моделью MINI John Cooper Works с электрическим мотором. Самые быстрые и мощные MINI со временем должны стать ещё и экологически чистыми, но на сегодняшний день для этого есть ряд препятствий прежде всего, это уровень развития современных аккумуляторов.

Как и соотечественники из McLaren, инженеры MINI считают, что батареи пока ещё слишком тяжёлые и громоздкие особенно для того, чтобы установить их в компактный хэтчбек. Соответственно, пока технологии электрификации не достигнут должного уровня, MINI продолжит разрабатывать и выпускать бензиновые автомобили. И, конечно же, гибриды. Тем временем скоро начнутся продажи первой электрической модели MINI Cooper SE со 184-сильным электромотором и запасом хода до 270 километров.