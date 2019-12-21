«Заряженные» MINI лишатся бензиновых моторов

Как и соотечественники из McLaren, инженеры MINI считают, что батареи пока ещё слишком тяжёлые и громоздкие — особенно для того, чтобы установить их в компактный хэтчбек. Соответственно, пока технологии электрификации не достигнут должного уровня, MINI продолжит разрабатывать и выпускать бензиновые автомобили. И, конечно же, гибриды. Тем временем скоро начнутся продажи первой электрической модели MINI Cooper SE со 184-сильным электромотором и запасом хода до 270 километров.