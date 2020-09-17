15:08

В Великобритании возродят компактный прогулочный багги

Тираж ретро-внедорожника составит 56 экземпляров

Mini Moke © Autocar
Анастасия Дубина
Британская компания Moke International представила возрожденную модель компактного внедорожника Mini Moke. Всего будет создано 56 открытых моделей. Стоимость каждой составит 20 000 фунтов стерлингов (примерно два миллиона рублей по текущему курсу).

Первые автомобили британской компании появились в 1956 году. Модель под названием «The Buckboard» представляла собой легкий четырехместный багги без крыши и дверей. Автомобиль предназначался для британской армии, которая нуждалась в легком десантном внедорожнике, способном парашютироваться с самолета и перевозить группу солдат по пересеченной местности. Впоследствии военный внедорожник стал популярным пляжным багги у туристов, и британская компания в 1965 году выпустила первую гражданскую модель под названием Mini Moke.

В отличие от оригинального Mini Moke, который оснащался 34-сильным мотором и четырехступенчатой механической коробкой передач, возрожденная модель получит двигатель объемом 1,1 литра с отдачей 67 лошадиных сил. Его можно сочетать с четырехступенчатым «автоматом» или «механикой». Максимальная скорость обновленной модели составит 110 километров в час.

Mini Moke

Autocar

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В основу нового Mini Moke ляжет тележка британского двухдверного седана Austin Mini, который сходил с конвейера в середине 60-х годов. Однако возрожденный багги оснастят усиленной подвеской и модернизированной тормозной системой. Помимо этого, у внедорожника уже в «базе» будет доступен гидроусилитель руля и обогрев лобового стекла.

Mini Moke

Autocar

Mini Moke получит на выбор 14 вариантов окраса кузова, а также хромированную решетку радиатора, круглые фары и 13-дюймовые колесные диски. В салоне внедорожника разместят водонепроницаемые сиденья, радиосистему и USB-порты.

Тираж ретро-кара составит всего 56 экземпляров. Приобрести миниатюрный внедорожник можно будет исключительно в Великобритании в 2021 году. Стоимость модели составит около 20 000 фунтов стерлингов (примерно два миллиона рублей по текущему курсу).

В конце марта французская фирма Lazareth Auto-Moto показала прототип рестомода крошечного внедорожника Mini Moke. Под капотом автомобиля специалисты установили 4,7-литровый V8 от Maserati GranTurismo, выдающий 460 лошадиных сил (520 Нм).

Источник: Autocar