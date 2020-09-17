В Великобритании возродят компактный прогулочный багги

Первые автомобили британской компании появились в 1956 году. Модель под названием «The Buckboard» представляла собой легкий четырехместный багги без крыши и дверей. Автомобиль предназначался для британской армии, которая нуждалась в легком десантном внедорожнике, способном парашютироваться с самолета и перевозить группу солдат по пересеченной местности. Впоследствии военный внедорожник стал популярным пляжным багги у туристов, и британская компания в 1965 году выпустила первую гражданскую модель под названием Mini Moke.
В отличие от оригинального Mini Moke, который оснащался 34-сильным мотором и четырехступенчатой механической коробкой передач, возрожденная модель получит двигатель объемом 1,1 литра с отдачей 67 лошадиных сил. Его можно сочетать с четырехступенчатым «автоматом» или «механикой». Максимальная скорость обновленной модели составит 110 километров в час.
Autocar
В основу нового Mini Moke ляжет тележка британского двухдверного седана Austin Mini, который сходил с конвейера в середине 60-х годов. Однако возрожденный багги оснастят усиленной подвеской и модернизированной тормозной системой. Помимо этого, у внедорожника уже в «базе» будет доступен гидроусилитель руля и обогрев лобового стекла.
Autocar
Mini Moke получит на выбор 14 вариантов окраса кузова, а также хромированную решетку радиатора, круглые фары и 13-дюймовые колесные диски. В салоне внедорожника разместят водонепроницаемые сиденья, радиосистему и USB-порты.
Тираж ретро-кара составит всего 56 экземпляров. Приобрести миниатюрный внедорожник можно будет исключительно в Великобритании в 2021 году. Стоимость модели составит около 20 000 фунтов стерлингов (примерно два миллиона рублей по текущему курсу).
В конце марта французская фирма Lazareth Auto-Moto показала прототип рестомода крошечного внедорожника Mini Moke. Под капотом автомобиля специалисты установили 4,7-литровый V8 от Maserati GranTurismo, выдающий 460 лошадиных сил (520 Нм).