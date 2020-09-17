В Великобритании возродят компактный прогулочный багги

Первые автомобили британской компании появились в 1956 году. Модель под названием «The Buckboard» представляла собой легкий четырехместный багги без крыши и дверей. Автомобиль предназначался для британской армии, которая нуждалась в легком десантном внедорожнике, способном парашютироваться с самолета и перевозить группу солдат по пересеченной местности. Впоследствии военный внедорожник стал популярным пляжным багги у туристов, и британская компания в 1965 году выпустила первую гражданскую модель под названием Mini Moke.

В отличие от оригинального Mini Moke, который оснащался 34-сильным мотором и четырехступенчатой механической коробкой передач, возрожденная модель получит двигатель объемом 1,1 литра с отдачей 67 лошадиных сил. Его можно сочетать с четырехступенчатым «автоматом» или «механикой». Максимальная скорость обновленной модели составит 110 километров в час.