У броневика «Тигр» появилась армейская версия с открытым верхом

За основу спецверсии «Тигра» взят модернизированный внедорожник образца 2019 года с защищённой радиаторной решёткой, модульной оптикой Hella, пластиковыми крыльями и китайской автоматической трансмиссией Shaanxi Fast Gear. Облегчённый «Тигр-М» лишился крыши, дверей и запасного колеса, получил новое односоставное лобовое стекло, усиленные стойки и передний бампер, а также стальной каркас безопасности.
Виталий Кузьмин / vk.com/id3144039
Изменилось крепление зеркал заднего вида, в салоне иначе установлены кресла — сиденья сделаны подвесными, чтобы минимализировать травмы экипажа при подрыве. Бронированная V-образная конструкция днища и защита моторного отсека сохранились. Штатно предусмотрены кронштейны для вооружения.
В остальном конструкция «Тигра» прежняя: под капотом отечественный турбодизель 4.4 ЯМЗ-534 мощностью 215 лошадиных сил и крутящим моментом 735 Нм. Сохранился постоянный полный привод с двухступенчатой раздаткой и межосевым дифференциалом.
Легкая версия броневика «Тигр» без дверей и крыши предназначена для десантных операций, спецназа и разведки. Новинку позиционируют, как «высокоманёвренный багги», а публичный дебют модели должен состояться на военно-техническом форуме «Армия-2020», который пройдёт с 23 по 29 августа в подмосковном городе Кубинка.