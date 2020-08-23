У броневика «Тигр» появилась армейская версия с открытым верхом

Легкая версия броневика «Тигр» без дверей и крыши предназначена для десантных операций, спецназа и разведки. Новинку позиционируют, как «высокоманёвренный багги», а публичный дебют модели должен состояться на военно-техническом форуме «Армия-2020», который пройдёт с 23 по 29 августа в подмосковном городе Кубинка.