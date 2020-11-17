MINI показала первое изображение собственного минивэна

MINI Vision Urbanaut — это компактвэн, общими пропорциями похожий на шаттл американского стартапа Canoo. Расставленные по углам кузова колеса намекают на его электрическую природу, а слова urban oasis в описании — на трансформируемый салон. Идея преображать пространство в соответствии с нуждами владельца или пользователя (если речь идет о каршеринге) не нова, но с развитием автопилотных систем её можно будет вывести на новый уровень, считают производители.