MINI показала первое изображение собственного минивэна

MINI Vision Urbanaut — это компактвэн, общими пропорциями похожий на шаттл американского стартапа Canoo. Расставленные по углам кузова колеса намекают на его электрическую природу, а слова urban oasis в описании — на трансформируемый салон. Идея преображать пространство в соответствии с нуждами владельца или пользователя (если речь идет о каршеринге) не нова, но с развитием автопилотных систем её можно будет вывести на новый уровень, считают производители.
Косвенным подтверждением этой концепции являются и тизерные изображения новинки. На них можно увидеть салон машины, стилизованный под лаундж-зону. Впрочем, пока неясно, предвещает концепт серийную модель, или все же представляет собой вольную фантазию на тему городской мобильности будущего. Подробности станут известны завтра.
Что касается Canoo, то фирма собирается распространять свой однообъемник только по подписке. Первыми машину смогут опробовать жители США и Китая уже в следующем году. Платформа шаттла — ставший традиционным для электрических моделей «скейтборд», в котором размещена вся электроника и даже климатическая установка, — дополнена каркасно-панельным кузовом из термопластика с полностью прозрачным куполом кабины.