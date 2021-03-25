MINI показала первое изображение «заряженного» электромобиля John Cooper Works

На представленном изображение рассмотреть какие-то нюансы дизайна будущего MINI John Cooper Works невозможно. Электромобиль практически полностью находится в темноте, освещаясь лишь с помощью задних фонарей.

John Cooper Works станет «заряженной» версией первого серийного электромобиля марки Cooper SE. Известно, что новинка получит более мощную силовую установку, которая будет состоять из одного или двух электромоторов. Кроме того, для хэтчбека предложат систему полного привода. Электрический Cooper SE оборудован электродвигателем мощностью 184 лошадиных силы и 270 Нм. До «сотни» стандартный электромобиль разгоняется за 7,3 секунды. Максимальная скорость – 150 километров в час.

Ожидается, что премьера MINI John Cooper Works состоится в ближайшие несколько месяцев. А к 2025 году британская компания выпустит последний автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.