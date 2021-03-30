Электрический MINI стал машиной безопасности чемпионата Formula E

«Экстремальная» версия электрического Cooper SE построена совместными усилиями MINI Design, BMW Motorsport, FIA и организаторов чемпионата Formula E. Хэтчбек не допущен на дороги общего пользования, а весит на 130 килограммов меньше исходного электрокара. Силовая установка здесь практически такая же, как у «гражданской» машины. Электромотор выдает 184 лошадиные силы и 280 Нм момента (+10 Нм) и приводит передние колеса. Информации о батареи нет (на Cooper SE стоит блок емкостью 32,6 киловатт-часа), но динамика у машины заметно лучше.
До ста километров в час MINI Electric Pacesetter inspired by JCW разгоняется за 6,7 секунды (было 7,3). Спурт 80–120 километров в час занимает 4,3 секунды (у обычного Cooper SE — 4,6). За управляемость, как у карта, отвечают расширенная на 10 миллиметров колея, гоночные крепления рычагов подвески и амортизационные стойки типа coilover с трехступенчатой регулировкой уровней сжатия и отбоя, а также клиренса и развала. Плюсом идут тормозные механизмы с четырехпоршневыми суппортами от MINI John Cooper Works GP.
Внешне MINI Electric Pacesetter inspired by JCW отличается специальной расцветкой с оранжевыми акцентами. Передний бампер хэтчбека снабжен воздуховодами для охлаждения тормозов, а в прорезь на капоте интегрированы белые проблесковые огни. Скульптурные накладки на колесные арки и спойлеры распечатаны на 3D-принтере из переработанного углеродного волокна. Корму венчают двухсекционное антикрыло с «люстрой» и массивный диффузор. Кованые двухцветные 18-дюймовые колеса «обуты» в шины Michelin Pilot Sport — такие же ставят на переднюю ось болидов Formula E.
Спартанский салон, получивший ряд элементов отделки из видимого углепластика, украшают кресла-ковши, каркас безопасности и руль со вставками из композита. Вместо дверных ручек — лямки. Фишка MINI Electric Pacesetter inspired by JCW — съемные подушки сиденья водителя, тоже созданные с применением трехмерной печати. Их толщина, жесткость и цвет могут варьироваться в зависимости от комплекции, веса и личных предпочтений пилота. Публичный дебют пейс-кара MINI состоится 10 апреля в Риме, где пройдет третья гонка Formula E сезона 2021 года.
Хэтчбеком Electric Pacesetter inspired by JCW в компании лишний раз хотят напомнить о приверженности стратегии электрификации. Согласно плану, полностью электрическим брендом MINI станет в начале следующего десятилетия, хотя уже к 2027-му марка собирается продавать больше электрокаров, чем машин с ДВС. Этому будут способствовать и ужесточение экологических норм, и стремление ряда стран, в том числе Великобритании, поскорее запретить продажи автомобилей с топливными двигателями.
Пока же в линейке MINI есть только одна электрическая модель — Cooper SE. Без подзарядки хэтчбек проезжает около 230 километров, а стоит — минимум 28 500 фунтов стерлингов (2,96 миллиона рублей). Для сравнения: цены на обычный трехдверный Cooper в Великобритании начинаются от 16 650 фунтов стерлингов (1,73 миллиона рублей).