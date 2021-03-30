Электрический MINI стал машиной безопасности чемпионата Formula E

«Экстремальная» версия электрического Cooper SE построена совместными усилиями MINI Design, BMW Motorsport, FIA и организаторов чемпионата Formula E. Хэтчбек не допущен на дороги общего пользования, а весит на 130 килограммов меньше исходного электрокара. Силовая установка здесь практически такая же, как у «гражданской» машины. Электромотор выдает 184 лошадиные силы и 280 Нм момента (+10 Нм) и приводит передние колеса. Информации о батареи нет (на Cooper SE стоит блок емкостью 32,6 киловатт-часа), но динамика у машины заметно лучше.