Mitsubishi поделилась первой фотографией обновлённого Eclipse Cross

В Mitsubishi отметили, что кроссовер пережил «радикальные изменения дизайна передней и задней частей», которые призваны придать автомобилю «более престижный и энергичный вид». При разработке стилистики японцы вдохновлялись электрическим концепт-каром e-Evolution, представленным ещё в 2017 году на автосалоне в Токио.

Судя по фотографии, Eclipse Cross будет походить на шоу-кар силуэтом, оформлением передка с фирменной X-образной решёткой радиатора и «двухэтажной» оптикой с более узкими фарами. Кроме этого, сходство между кроссовером и концептом прослеживается в форме кормы и в дизайне колёсных дисков с пятью спицами.