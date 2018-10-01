Mitsubishi отзовет в России 145 тысяч кроссоверов

Согласно документу, под отзыв подпадают 106 экземпляров Mitsubishi Outlander PHEV, 92 777 Outlander и 51 973 Mitsubishi ASX, реализованных в период с декабря 2012 по сентябрь 2016 года. Причина — возможное снижение эффективности стояночного тормоза. На автомобилях, попадающих под действие сервисной акции, будут отремонтированы или заменены задние тормозные суппорты.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно уполномоченными дилерами Mitsubishi на территории РФ. Списки VIN-номеров попадающих под отзыв автомобилей (Outlander PHEV, Outlander, ASX) размещен на сайте Росстандарта.