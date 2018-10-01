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17:30

Mitsubishi отзовет в России 145 тысяч кроссоверов

В ремонт отправятся Outlander PHEV, Outlander и ASX

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Компания Mitsubishi Motors объявила об отзыве 144 856 кроссоверов Outlander PHEV, Outlander и ASX. Соответствующее сообщение о сервисной кампании размещено на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Длительный тест Mitsubishi Outlander GT: часть 1, часть 2.

Согласно документу, под отзыв подпадают 106 экземпляров Mitsubishi Outlander PHEV, 92 777 Outlander и 51 973 Mitsubishi ASX, реализованных в период с декабря 2012 по сентябрь 2016 года. Причина — возможное снижение эффективности стояночного тормоза. На автомобилях, попадающих под действие сервисной акции, будут отремонтированы или заменены задние тормозные суппорты.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно уполномоченными дилерами Mitsubishi на территории РФ. Списки VIN-номеров попадающих под отзыв автомобилей (Outlander PHEV, Outlander, ASX) размещен на сайте Росстандарта.

Ранее Mitsubishi объявила об отзыве 20 934 «Аутлендеров» из-за протекающей крыши. Сообщалось, что причиной этого может стать отклеивающееся от рамки люка стекло.

Источник: Росстандарт
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