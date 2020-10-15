12:59

Mitsubishi Eclipse Cross обновился и стал гибридом

Кроссовер заметно «посвежел» и получил PHEV-версию

Mitsubishi Eclipse Cross © Mitsubishi
Мария Евдокимова
Компания Mitsubishi рассекретила рестайлинговый Eclipse Cross, стоящий в линейке марки на ступеньку ниже Outlander. Кроссовер 2021 года получил подкорректированную внешность, обновлённое оснащение и подзаряжаемую гибридную версию.

Внешность Eclipse Cross сменилась в соответствии с фирменным стилем Dynamic Shield, сохранив общие черты дорестайлинговой модели. Сменилась форма бампера, оптика получила иное оформление, а решётка радиатора лишилась хрома. Сзади изменились пятая дверь и бампер, фонари «разъединились» и сменили форму, а также появилось новое стекло, улучшающее обзорность.

Обновления продолжаются в салоне: на передней панели установлен восьмидюймовый сенсорный экран мультимедийной системы с шайбами-«крутилками», который теперь расположен ближе к водителю и переднему пассажиру.

Mitsubishi Eclipse Cross

Mitsubishi

Технические подробности Mitsubishi пока сохраняет в секрете. Известно, что Eclipse Cross 2021 продолжат оснащать 1,5-литровым наддувным двигателем с четырьмя цилиндрами и новым турбокомпрессором. Его мощность составляет 150 л. с. и 250 Нм крутящего момента.

Ожидается, что гибридная установка достанется кроссоверу от «старшего» Outlander: она включает в себя 2,4-литровый мотор MIVEC, работающий по циклу Аткинсона, и два электрических двигателя. Суммарная отдача установки составляет 224 лошадиные силы. Моторы питаются от тяговой батареи ёмкостью 13,8 киловатт-часа, заряда которой хватает на 57 километров пути.

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Mitsubishi Eclipse Cross

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi готовит пять новинок

Обновлённый Mitsubishi Eclipse Cross появится в продаже в Японии, Австралии и Новой Зеландии до конца нынешнего года. Когда новинка прибудет в Россию, пока неизвестно. На отечественном рынке доступен дореформенный кроссовер стоимостью от 2 050 000 до 2 396 000 рублей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в минувшем сентябре в России было продано 184 экземпляра Eclipse Cross – на 78 меньше, чем месяцем ранее. Всего за девять месяцев 2020 года россияне купили 1057 таких кроссоверов. Для сравнения, Outlander за тот же период разошёлся тиражом в 11 375 экземпляров.

Источник: Mitsubishi