Mitsubishi Eclipse Cross обновился и стал гибридом

Внешность Eclipse Cross сменилась в соответствии с фирменным стилем Dynamic Shield, сохранив общие черты дорестайлинговой модели. Сменилась форма бампера, оптика получила иное оформление, а решётка радиатора лишилась хрома. Сзади изменились пятая дверь и бампер, фонари «разъединились» и сменили форму, а также появилось новое стекло, улучшающее обзорность.
Обновления продолжаются в салоне: на передней панели установлен восьмидюймовый сенсорный экран мультимедийной системы с шайбами-«крутилками», который теперь расположен ближе к водителю и переднему пассажиру.
Mitsubishi
Технические подробности Mitsubishi пока сохраняет в секрете. Известно, что Eclipse Cross 2021 продолжат оснащать 1,5-литровым наддувным двигателем с четырьмя цилиндрами и новым турбокомпрессором. Его мощность составляет 150 л. с. и 250 Нм крутящего момента.
Ожидается, что гибридная установка достанется кроссоверу от «старшего» Outlander: она включает в себя 2,4-литровый мотор MIVEC, работающий по циклу Аткинсона, и два электрических двигателя. Суммарная отдача установки составляет 224 лошадиные силы. Моторы питаются от тяговой батареи ёмкостью 13,8 киловатт-часа, заряда которой хватает на 57 километров пути.
Фото: Mitsubishi
Обновлённый Mitsubishi Eclipse Cross появится в продаже в Японии, Австралии и Новой Зеландии до конца нынешнего года. Когда новинка прибудет в Россию, пока неизвестно. На отечественном рынке доступен дореформенный кроссовер стоимостью от 2 050 000 до 2 396 000 рублей.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в минувшем сентябре в России было продано 184 экземпляра Eclipse Cross – на 78 меньше, чем месяцем ранее. Всего за девять месяцев 2020 года россияне купили 1057 таких кроссоверов. Для сравнения, Outlander за тот же период разошёлся тиражом в 11 375 экземпляров.