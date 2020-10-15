Mitsubishi Eclipse Cross обновился и стал гибридом

Внешность Eclipse Cross сменилась в соответствии с фирменным стилем Dynamic Shield, сохранив общие черты дорестайлинговой модели. Сменилась форма бампера, оптика получила иное оформление, а решётка радиатора лишилась хрома. Сзади изменились пятая дверь и бампер, фонари «разъединились» и сменили форму, а также появилось новое стекло, улучшающее обзорность.

Обновления продолжаются в салоне: на передней панели установлен восьмидюймовый сенсорный экран мультимедийной системы с шайбами-«крутилками», который теперь расположен ближе к водителю и переднему пассажиру.