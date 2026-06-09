Mitsubishi Eclipse возродится как клон Nissan Leaf

Название Eclipse переходило от одной модели к другой, не имея ничего общего со спортивным купе, которое выпускалось с 1989 по 2011 год. Сначала имя появилось на кроссовере Eclipse Cross, а теперь Mitsubishi анонсировала новый электромобиль Eclipse Sportback EV для североамериканского рынка.

Новинка станет моделью 2027 года и поступит в продажу во второй половине текущего года. Однако под эмблемой Triple Diamond скрывается лишь слегка обновлённый Nissan Leaf нового поколения. Тем, кто рассчитывал на достойного наследника оригинала, стоит готовиться к разочарованию.