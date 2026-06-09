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Опубликовано 09 июня 2026, 13:56
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Mitsubishi Eclipse возродится как клон Nissan Leaf

Mitsubishi подтвердила выпуск электромобиля на базе Nissan для США. В прошлом Eclipse ассоциировался с тюнингованным турбокупе, теперь же это имя присвоено электромобилю Mitsubishi, который представляет собой Nissan Leaf с обновлённым дизайном. Об этом сообщает Carscoops.
Eclipse Sportback EV
Eclipse Sportback EV
© Mitsubishi
Арина Лысенко
Арина Лысенко

Название Eclipse переходило от одной модели к другой, не имея ничего общего со спортивным купе, которое выпускалось с 1989 по 2011 год. Сначала имя появилось на кроссовере Eclipse Cross, а теперь Mitsubishi анонсировала новый электромобиль Eclipse Sportback EV для североамериканского рынка.

Новинка станет моделью 2027 года и поступит в продажу во второй половине текущего года. Однако под эмблемой Triple Diamond скрывается лишь слегка обновлённый Nissan Leaf нового поколения. Тем, кто рассчитывал на достойного наследника оригинала, стоит готовиться к разочарованию.

Eclipse Sportback EV

© Mitsubishi

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Источник:Carscoops
Автор:Арина Лысенко
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