В России стартовали продажи рамного Nissan мощностью 435 сил

За основу Frontier Pro взят Nissan Dongfeng Z9, которому слегка подправили внешность и заменили логотипы. Из особенностей стоит отметить «световую подпись», которая обыгрывает дизайн Nissan D21 образца 1980-х.

Силовая установка Frontier Pro состоит из «турбочетверки» 1.5 и интегрированного в трансмиссию электромотора, которые в сумме дают 435 л.с. мощности и 800 Нм крутящего момента.

Привод — полный, с электронной блокировкой заднего дифференциала. Водитель имеет возможность выбирать между четырьмя режимами движения. Запас хода на электротяге — 135 км, а дорожный просвет — 230 мм.

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