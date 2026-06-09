Тюнеры превратили Mercedes G-Class в кабриолет с квадратными фарами

Тюнеры заменили почти все кузовные панели, оставив нетронутыми лишь дверные обшивки. Самые заметные изменения — спереди. Вместо привычных круглых фар установлены квадратные блоки, появился новый бампер, другая решётка радиатора и кастомный капот. Сбоку бросаются в глаза массивные колёсные диски, карбоновые расширители арок и пороги. Визуально колёсная база кажется короче стандартной, хотя внедорожник остался четырёхдверным.

Главное сзади — крышу автомобиля полностью срезали. Судя по фотографиям, сзади предусмотрена чёрная тканевая секция, которая может натягиваться над задними сиденьями для защиты от непогоды, но фото с поднятым верхом не представлены. В салоне передние и задние кресла отделаны жёлто-чёрной кожей, а между задними сиденьями появился уникальный центральный тоннель с отделкой из того же карбона.

Venuum не раскрывает ни тираж, ни цену, но подтверждает, что Mastodon V4 будет выпущен ограниченной серией.

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