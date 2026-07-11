Mitsubishi начнет собирать человекоподобных роботов для своих заводов к 2027 году

Как сообщает Carscoops, Mitsubishi инвестировала в Highlanders — компанию, основанную выпускниками Токийского университета. В отличие от BMW, которая закупает готовых роботов, Mitsubishi будет собирать их самостоятельно, используя пустующие цеха на заводе в Киото, где сейчас производят двигатели.

Роботы с искусственным интеллектом сначала займутся сваркой, логистикой и сборкой двигателей. В перспективе компания планирует продавать их и другим производителям. В Mitsubishi подчёркивают, что это первое в мире соглашение между автобрендом и производителем человекоподобных роботов о массовом выпуске.

Генеральный директор Mitsubishi Такао Като заявил, что сотрудничество направлено на создание «нового промышленного фундамента, где люди и роботы работают вместе». При этом компания не уточняет, планирует ли заменять роботами живых сотрудников.

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