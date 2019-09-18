Mitsubishi поделилась первым изображением таинственного концепта

На тизерной фотографии изображена корма автомобиля. Крыша частично выполнена из материала, внешне напоминающего карбон. На ней также имеются четыре круглых отверстия, о назначении которых пока остается только догадываться. В самой компании намекнули, что кроссовер получит привод на все четыре колеса, причем система будет электрической – на одной из осей установят электромотор. Других подробностей пока нет.

Моторшоу в Токио пройдет с 24 октября по 4 ноября. По информации японских СМИ, на выставке автопроизводитель также покажет Lancer Evo, который возродится в облике кроссовера. По неподтвержденной информации, автомобиль будет выполнен в стиле концепта e-Evolution 2017 года и, возможно, получит полностью электрическую силовую установку с тремя электромоторами.