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10:03

Mitsubishi поделилась первым изображением таинственного концепта

Новинка дебютирует на автосалоне в Токио в следующем месяце

Компания Mitsubishi частично раскрыла облик нового компактного кроссовера с гибридной силовой установкой, который будет представлен на 46-м Токийском автосалоне в конце октября. Пока о пока безымянном шоу-каре известно, что он получит электрический полный привод.

На тизерной фотографии изображена корма автомобиля. Крыша частично выполнена из материала, внешне напоминающего карбон. На ней также имеются четыре круглых отверстия, о назначении которых пока остается только догадываться. В самой компании намекнули, что кроссовер получит привод на все четыре колеса, причем система будет электрической – на одной из осей установят электромотор. Других подробностей пока нет.

Моторшоу в Токио пройдет с 24 октября по 4 ноября. По информации японских СМИ, на выставке автопроизводитель также покажет Lancer Evo, который возродится в облике кроссовера. По неподтвержденной информации, автомобиль будет выполнен в стиле концепта e-Evolution 2017 года и, возможно, получит полностью электрическую силовую установку с тремя электромоторами.

По другой информации, название Lancer Evo может быть использовано для нового семейства автомобилей, которое будет включать седан и хэтчбек. Моторы для них позаимствуют у Renault Megane RS.

Источник: Mitsubishi