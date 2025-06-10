Mitsubishi официально отказалась возвращать производство в Россию

Гарантийные обязательства и сервисный ремонт продолжают выполняться

Mitsubishi Motors не планирует возобновлять выпуск автомобилей в России. В компании подтвердили, что с апреля 2022 года производство на территории страны остановлено, и пересматривать это решение не собираются. При этом в представительстве подчеркивают, что сервисное обслуживание автомобилей и выполнение гарантийных обязательств продолжаются в полном объеме. Поставки новых автомобилей официально прекращены, но инфраструктура бренда сохраняется.