В России перестали собирать автомобили Mitsubishi

В России перестали собирать автомобили MitsubishiПроизводство внедорожников и кроссоверов остановлено на неопределенный срок
Завод «ПСМА Рус» — совместное предприятие концерна Stellantis и Mitsubishi Motors. О скором закрытии производственной площадки предупреждали в конце марта, но об остановке конвейеров Opel, Peugeot и Citroen пока не объявляли. Японская сторона первой подтвердила, что её часть завода (Mitsubishi принадлежит 30%) будет простаивать до дальнейшего уведомления.
Под Калугой по полному циклу выпускали кроссоверы Outlander прошлого поколения и актуальные рамные внедорожники Pajero Sport. На стороне Stellantis осуществляется сборка седанов Peugeot 408 и Citroen C4, а также коммерческих минивэнов, фургонов и «каблучков» — Peugeot (Traveller, Expert, Partner), Opel (Combo, Zafira, Vivaro) и Citroen (SpaceTourer, Jumpy, Berlingo).
Mitsubishi присоединилась к маркам, приостановившим продажи в России — теперь дилеры смогут полагаться только на те запасы машин, которые есть в наличии. Проблемы с цепочками поставок, обесценивание рубля, неблагоприятная политическая и экономическая ситуации уже привели к обвалу российского автомобильного рынка в марте.