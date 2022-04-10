В России перестали собирать автомобили Mitsubishi

Завод «ПСМА Рус» — совместное предприятие концерна Stellantis и Mitsubishi Motors. О скором закрытии производственной площадки предупреждали в конце марта, но об остановке конвейеров Opel, Peugeot и Citroen пока не объявляли. Японская сторона первой подтвердила, что её часть завода (Mitsubishi принадлежит 30%) будет простаивать до дальнейшего уведомления.

Под Калугой по полному циклу выпускали кроссоверы Outlander прошлого поколения и актуальные рамные внедорожники Pajero Sport. На стороне Stellantis осуществляется сборка седанов Peugeot 408 и Citroen C4, а также коммерческих минивэнов, фургонов и «каблучков» — Peugeot (Traveller, Expert, Partner), Opel (Combo, Zafira, Vivaro) и Citroen (SpaceTourer, Jumpy, Berlingo).