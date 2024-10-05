Американцы бросились скупать «самый смертоносный автомобиль США»

Возможно, спрос на Mitsubishi Mirage подстегнуло сообщение о скорой отставке: седаны и хэтчбеки снимут с конвейера в конце года. Изначально по подсчётам дилеров запаса машин должно было хватить до лета 2025 года, однако в этом году «бюджетник» продаётся гораздо лучше ожидаемого: за девять месяцев покупателей нашли 20 тысяч машин, то есть в гамме Mitsubishi лучше берут только Outlander (35 тысяч машин за тот же период).